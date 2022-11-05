Маси Найем: Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, называть меня пиратом – это нормально для меня

"Когда я впервые увидел себя в зеркале, я очень испугался. Выглядел очень плохо", – рассказал Найем.
Он отметил, что принять себя после ранения ему помогло отношение сестры, которая не делала все за него, а давала возможность обратиться за помощью.
Найем признался, что в первые дни боялся снять повязку, а после, когда уже начал ходить без нее, только два человека попросили его этого не делать.
"Это маленькая девочка и один добрый человек из Генеральной прокуратуры, – рассказал он. – Важно людям понять, что это нормальность и этих барьеров не должно быть. Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, смеяться, называть меня пиратом – это нормально для меня. Но для того, чтобы я был таким, вокруг меня [сформировалось] такое общество".
Найем подчеркнул, что окончательно осознал случившееся, когда вернулся домой из клиники и "начал жить свою жизнь".
Маси Найем – основатель юридической компании "Миллер". Сам адвокат защищал, в частности, активиста Сергея Стерненко, пострадавших в резонансном ДТП в Харькове с участием подростка за рулем Infiniti, представлял интересы свидетелей в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Он также является ветераном АТО на Донбассе. После полномасштабного нападения РФ на Украину снова пошел на фронт – 17 апреля Найем сообщал, что "опять в рядах ВСУ".
5 июня стало известно, что Найем получил тяжелое ранение головы и глаза, он был в коме. 6 июня он перенес операцию и пришел в себя. "Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо", – написал Найем вечером того же дня. Он провел в больнице почти три месяца и был выписан в конце августа.
После ранения Найем стал лицом украинского бренда одежды Indposhiv.