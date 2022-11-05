Маси Найем: Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, называть меня пиратом – это нормально для меня

Маси Найем подчеркнул, что окончательно осознал случившееся, когда вернулся домой из клиники и "начал жить свою жизнь" Фото: indposhiv_official / Instagram

"Когда я впервые увидел себя в зеркале, я очень испугался. Выглядел очень плохо", – рассказал Найем.

Он отметил, что принять себя после ранения ему помогло отношение сестры, которая не делала все за него, а давала возможность обратиться за помощью.

Найем признался, что в первые дни боялся снять повязку, а после, когда уже начал ходить без нее, только два человека попросили его этого не делать.

"Это маленькая девочка и один добрый человек из Генеральной прокуратуры, – рассказал он. – Важно людям понять, что это нормальность и этих барьеров не должно быть. Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, смеяться, называть меня пиратом – это нормально для меня. Но для того, чтобы я был таким, вокруг меня [сформировалось] такое общество".

Найем подчеркнул, что окончательно осознал случившееся, когда вернулся домой из клиники и "начал жить свою жизнь".