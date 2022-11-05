Бульвар Шоубиз
 
05 ноября, 2022
 
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Маси Найем: Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, называть меня пиратом – это нормально для меня

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Маси Найем подчеркнул, что окончательно осознал случившееся, когда вернулся домой из клиники и "начал жить свою жизнь"
Маси Найем подчеркнул, что окончательно осознал случившееся, когда вернулся домой из клиники и "начал жить свою жизнь"
Фото: indposhiv_official / Instagram

Украинский адвокат, военнослужащий Вооруженных сил Украины и общественный деятель Маси Найем в интервью, которое вышло 4 ноября в эфире канала ТЕТ, рассказал, что испугался, когда впервые увидел себя после того, как лишился глаза на фронте.

"Когда я впервые увидел себя в зеркале, я очень испугался. Выглядел очень плохо", – рассказал Найем.

Он отметил, что принять себя после ранения ему помогло отношение сестры, которая не делала все за него, а давала возможность обратиться за помощью.

Найем признался, что в первые дни боялся снять повязку, а после, когда уже начал ходить без нее, только два человека попросили его этого не делать.

"Это маленькая девочка и один добрый человек из Генеральной прокуратуры, – рассказал он. – Важно людям понять, что это нормальность и этих барьеров не должно быть. Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, смеяться, называть меня пиратом – это нормально для меня. Но для того, чтобы я был таким, вокруг меня [сформировалось] такое общество".

Найем подчеркнул, что окончательно осознал случившееся, когда вернулся домой из клиники и "начал жить свою жизнь".

Контекст:

Маси Найем – основатель юридической компании "Миллер". Сам адвокат защищал, в частности, активиста Сергея Стерненко, пострадавших в резонансном ДТП в Харькове с участием подростка за рулем Infiniti, представлял интересы свидетелей в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Он также является ветераном АТО на Донбассе. После полномасштабного нападения РФ на Украину снова пошел на фронт – 17 апреля Найем сообщал, что "опять в рядах ВСУ".

5 июня стало известно, что Найем получил тяжелое ранение головы и глаза, он был в коме. 6 июня он перенес операцию и пришел в себя. "Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо", – написал Найем вечером того же дня. Он провел в больнице почти три месяца и был выписан в конце августа.

После ранения Найем стал лицом украинского бренда одежды Indposhiv.

Теги: война России против Украины, Маси Найем, ранение
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