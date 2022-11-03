"Мы знакомы очень давно". Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства

По словам Данилко, он не верил, что "Зеленскому дадут стать президентом" Фото: zelenskiy_official / Instagram

"Мы могли в номере собраться – посидеть, поговорить. Мне было всегда с ним очень комфортно работать, – сказал Данилко. – У нас никогда не было особой дружбы, но всегда были очень уважительные отношения как с его стороны, так и с моей. Мы знакомы очень давно".

По словам Данилко, он не верил, что "Зеленскому дадут стать президентом".

"Я не верил, что такое может быть. Это пост, который не может просто так кому-то достаться. Это история для кино", – подытожил он.

Актер не уточнил, общается ли с Зеленским сейчас.