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03 ноября, 2022
 
Новости

"Мы знакомы очень давно". Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства

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По словам Данилко, он не верил, что "Зеленскому дадут стать президентом"
По словам Данилко, он не верил, что "Зеленскому дадут стать президентом"
Фото: zelenskiy_official / Instagram

Украинский шоумен Андрей Данилко в интервью, которое 1 ноября вышло на YouTube-канале "Скажи Гордеевой", рассказал, что никогда особо не дружил с президентом Украины Владимиром Зеленским, но они всегда относились друг к другу уважительно.

"Мы могли в номере собраться – посидеть, поговорить. Мне было всегда с ним очень комфортно работать, – сказал Данилко. – У нас никогда не было особой дружбы, но всегда были очень уважительные отношения как с его стороны, так и с моей. Мы знакомы очень давно". 

По словам Данилко, он не верил, что "Зеленскому дадут стать президентом".

"Я не верил, что такое может быть. Это пост, который не может просто так кому-то достаться. Это история для кино", – подытожил он.

Актер не уточнил, общается ли с Зеленским сейчас.

Контекст:

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году.

Теги: Андрей Данилко, Владимир Зеленский, война России против Украины
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