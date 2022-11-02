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02 ноября, 2022
 
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"Он очень сложно уезжал". Данилко рассказал, где сейчас находится Константин Меладзе

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Данилко признался, что поддерживает отношения с Меладзе
Данилко признался, что поддерживает отношения с Меладзе
Скриншот: Телеканал СТБ / YouTube

Украинский шоумен Андрей Данилко заявил, что украинско-российский продюсер Константин Меладзе переехал из РФ в Италию. Об этом он заявил в интервью, которое 1 ноября вышло на YouTube-канале "Скажи Гордеевой".

Данилко признался, что поддерживает отношения с продюсером.

"Он очень сложно уезжал",  подчеркнул Данилко.

На вопрос, какие отношения у Константина Меладзе с младшим братом – проживающим в РФ певцом Валерием Меладзе, – Данилко не ответил. Он признался, что не обсуждает это во время общения с Константином Меладзе.

Контекст:

Константин Меладзе до полномасштабного вторжения РФ в Украину строил карьеру в России. Он замалчивает войну и не афиширует свое местонахождение.

Его вторая жена, украинская певица Вера Брежнева весной 2022 года показывала, как отмечала с ним его день рождения в Италии

Теги: Италия, Андрей Данилко, война России против Украины, Константин Меладзе
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