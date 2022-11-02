"Он очень сложно уезжал". Данилко рассказал, где сейчас находится Константин Меладзе

Данилко признался, что поддерживает отношения с продюсером.

"Он очень сложно уезжал", – подчеркнул Данилко.

На вопрос, какие отношения у Константина Меладзе с младшим братом – проживающим в РФ певцом Валерием Меладзе, – Данилко не ответил. Он признался, что не обсуждает это во время общения с Константином Меладзе.

Контекст:

Константин Меладзе до полномасштабного вторжения РФ в Украину строил карьеру в России. Он замалчивает войну и не афиширует свое местонахождение.

Его вторая жена, украинская певица Вера Брежнева весной 2022 года показывала, как отмечала с ним его день рождения в Италии.