"Я детстве не разговаривал. Меня даже лечила "бабка". 49-летний Данилко рассказал, как в 15 лет избавился от заикания

Данилко: Я пошел в Полтаве. Представил, что какая-то бабка, колдунья. Нет. Открыла женщина средних лет. Она там выливала на воске Фото предоставлено командой Данилко

"Я же заикался очень сильно, поэтому в детстве не разговаривал. Я стеснялся. Меня в детстве даже лечила "бабка", – признался 49-летний артист. – Я не верил в это. Но мне выкатывали яйцом".

По словам Данилко, ему тогда было 15 лет.

"Я пошел в Полтаве. Представил, что какая-то бабка, колдунья. Нет. Открыла женщина средних лет. Она там выливала на воске, – рассказал Данилко. – И она говорит такую фразу, которую я понял лет через 20 наверное: "У тебя перепуг от человека, которого на этой планете нет. Он умер". Я потом понял, что это папа".

Данилко признался, что его отец в состоянии алкогольного опьянения избивал мать, а сам он в это время бегал к таксофону, чтобы вызвать милицию. Актер добавил, что его самого отец ударил лишь один раз, после чего извинялся.

Отец Андрея Данилко умер, когда ему было семь лет.