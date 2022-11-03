Бульвар Шоубиз
 
03 ноября, 2022
 
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"Я детстве не разговаривал. Меня даже лечила "бабка". 49-летний Данилко рассказал, как в 15 лет избавился от заикания

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Данилко: Я пошел в Полтаве. Представил, что какая-то бабка, колдунья. Нет. Открыла женщина средних лет. Она там выливала на воске
Данилко: Я пошел в Полтаве. Представил, что какая-то бабка, колдунья. Нет. Открыла женщина средних лет. Она там выливала на воске
Фото предоставлено командой Данилко

Украинский шоумен Андрей Данилко в интервью, которое 1 ноября вышло на YouTube-канале "Скажи Гордеевой", рассказал, что в детстве заикался.

"Я же заикался очень сильно, поэтому в детстве не разговаривал. Я стеснялся. Меня в детстве даже лечила "бабка", – признался 49-летний артист. – Я не верил в это. Но мне выкатывали яйцом". 

По словам Данилко, ему тогда было 15 лет. 

"Я пошел в Полтаве. Представил, что какая-то бабка, колдунья. Нет. Открыла женщина средних лет. Она там выливала на воске, – рассказал Данилко. – И она говорит такую фразу, которую я понял лет через 20 наверное: "У тебя перепуг от человека, которого на этой планете нет. Он умер". Я потом понял, что это папа". 

Данилко признался, что его отец в состоянии алкогольного опьянения избивал мать, а сам он в это время бегал к таксофону, чтобы вызвать милицию. Актер добавил, что его самого отец ударил лишь один раз, после чего извинялся.

Отец Андрея Данилко умер, когда ему было семь лет.

Контекст:

Данилко родился в 1973 году в Полтаве. Он обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.

Теги: Андрей Данилко, отец, шоумен
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