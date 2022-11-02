Данилко: В первые дни войны мне позвонил очень известный человек: "Андрей, срочно уезжай из Киева!"

Данилко: Я себе даже не представлял, куда поеду, где поселюсь Фото предоставлено командой Данилко

"Мне позвонил очень известный человек, вы все его знаете, но я не могу назвать его. Это [были] первые дни [войны]: "К тебе приедет такой-то и такой-то, срочно уезжай из Киева. Андрей, срочно уезжай! Я говорю: "Не хочу". Он меня спросил: "Не хочешь или не можешь?" – рассказал Данилко. – Я ответил, как Алла Пугачева: "Не могу и не хочу, тра-та-та". Мне казалось, он подумал, что я чуть-чуть с приветом".

Артист отметил, что его известный собеседник является украинцем, который проживает в РФ.

"Я очень удивился его отношению ко мне, – отметил Данилко. – Я ему очень благодарен, но я себе даже не представлял, куда поеду, где поселюсь. Я даже не рассматривал это".