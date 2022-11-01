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01 ноября, 2022
 
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"Инвестиция в будущее". Данилко выставил на аукцион Rolls-Royce Фредди Меркьюри, чтобы построить в Украине реабилитационный центр. Фото авто

 
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Данилко купил автомобиль Фредди Меркьюри в 2013 году на аукционе в Бирмингеме, заплатив &pound;74 тыс.
Данилко купил автомобиль Фредди Меркьюри в 2013 году на аукционе в Бирмингеме, заплатив £74 тыс.
Фото предоставлено пресс-службой Данилко

Украинский певец Андрей Данилко выставил в качестве лота на аукционе Sothebyʼs свой Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года выпуска, который ранее принадлежал лидеру британской группы Queen Фредди Меркьюри. Об этом интернет-изданию "ГОРДОН" сообщила команда артиста в пресс-релизе.

Торги запланированы на 5 ноября. Вырученные от продажи раритетного авто деньги Данилко передаст для создания в Украине современного центра реабилитации и протезирования.

По словам Данилко, он купил этот автомобиль, чтобы подарить музею Queen или сделать частью большой экспозиции в Украине, но после полномасштабного вторжения РФ в Украину решил "инвестировать его в будущее Украины". 

Известно, что аукционный дом отказался от вознаграждения, поэтому деньги будут переданы на благотворительность в полном объеме. 

Первый реабилитационный центр  Superhumans начнет работу в Украине уже в начале 2023 года, отмечается в релизе. Строительство проекта уже поддержали британский бизнесмен Ричард Бренсон, британский певец Стинг, первая леди Украины Елена Зеленская, американский актер Лиев Шрайбер. 

Контекст:

Данилко купил автомобиль Фредди Меркьюри в 2013 году на аукционе в английском Бирмингеме, заплатив за него £74 тыс.

Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года - автомобиль, на котором лидер группы Queen ездил практически до своей смерти в ноябре 1991 года. На торги раритет выставила сестра звезды. 

Теги: Queen, Андрей Данилко, Стинг, Фредди Меркьюри, Елена Зеленская, Лиев Шрайбер
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