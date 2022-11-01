"Инвестиция в будущее". Данилко выставил на аукцион Rolls-Royce Фредди Меркьюри, чтобы построить в Украине реабилитационный центр. Фото авто

Данилко купил автомобиль Фредди Меркьюри в 2013 году на аукционе в Бирмингеме, заплатив £74 тыс. Фото предоставлено пресс-службой Данилко

Торги запланированы на 5 ноября. Вырученные от продажи раритетного авто деньги Данилко передаст для создания в Украине современного центра реабилитации и протезирования.

По словам Данилко, он купил этот автомобиль, чтобы подарить музею Queen или сделать частью большой экспозиции в Украине, но после полномасштабного вторжения РФ в Украину решил "инвестировать его в будущее Украины".

Известно, что аукционный дом отказался от вознаграждения, поэтому деньги будут переданы на благотворительность в полном объеме.

Первый реабилитационный центр Superhumans начнет работу в Украине уже в начале 2023 года, отмечается в релизе. Строительство проекта уже поддержали британский бизнесмен Ричард Бренсон, британский певец Стинг, первая леди Украины Елена Зеленская, американский актер Лиев Шрайбер.

фотогалерея ( 1 из 2) Фото предоставлено пресс-службой Данилко Фото предоставлено пресс-службой Данилко