"Инвестиция в будущее". Данилко выставил на аукцион Rolls-Royce Фредди Меркьюри, чтобы построить в Украине реабилитационный центр. Фото авто

Торги запланированы на 5 ноября. Вырученные от продажи раритетного авто деньги Данилко передаст для создания в Украине современного центра реабилитации и протезирования.
По словам Данилко, он купил этот автомобиль, чтобы подарить музею Queen или сделать частью большой экспозиции в Украине, но после полномасштабного вторжения РФ в Украину решил "инвестировать его в будущее Украины".
Известно, что аукционный дом отказался от вознаграждения, поэтому деньги будут переданы на благотворительность в полном объеме.
Данилко купил автомобиль Фредди Меркьюри в 2013 году на аукционе в английском Бирмингеме, заплатив за него £74 тыс.
Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года - автомобиль, на котором лидер группы Queen ездил практически до своей смерти в ноябре 1991 года. На торги раритет выставила сестра звезды.