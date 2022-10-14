Бульвар Шоубиз
 
14 октября, 2022
 
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Queen выпустила песню Face It Alone, которая была записана 35 лет назад с участием Фредди Меркьюри и считалась утерянной. Видео

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Песня Face It Alone была записана в 1988 году, когда Queen работала над альбомом The Miracle
Песня Face It Alone была записана в 1988 году, когда Queen работала над альбомом The Miracle
Фото: Queen / Facebook

Британская группа Queen 13 октября на своем канале в YouTube презентовала клип на песню Face It Alone, которая была записана с участием Фредди Меркьюри 35 лет назад и все это время считалась утерянной.

На сайте группы отмечается, что песня была записана в 1988 году, когда музыканты вместе с Меркьюри работали над альбомом The Miracle (1989).

Сообщается также, что альбом будет переиздан – в него войдут композиция Face It Alone, а также записи разговоров участников группы в студии.

ВИДЕО
Видео: Queen Official / YouTube
Контекст:

Постоянными участниками группы Queen, основанной в 1979 году, стали гитарист Брайан Мэй, барабанщик Роджер Тейлор, бас-гитарист Джон Дикон и певец Фредди Меркьюри. За время совместной работы музыканты выпустили 15 альбомов. 

После смерти Меркьюри в 1991 году коллектив прекратил студийную работу, а спустя годы Мэй и Тейлор возобновили концертную деятельность в измененном составе.

Теги: Queen, Фредди Меркьюри, музыкант, Брайан Мэй, Роджер Тейлор
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