  Queen выпустила песню Face It Alone, которая была записана 35 лет назад с участием Фредди Меркьюри и считалась утерянной. Видео

Песня Face It Alone была записана в 1988 году, когда Queen работала над альбомом The Miracle Фото: Queen / Facebook

На сайте группы отмечается, что песня была записана в 1988 году, когда музыканты вместе с Меркьюри работали над альбомом The Miracle (1989).

Сообщается также, что альбом будет переиздан – в него войдут композиция Face It Alone, а также записи разговоров участников группы в студии.



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Видео: Queen Official / YouTube