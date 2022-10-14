  Queen выпустила песню Face It Alone, которая была записана 35 лет назад с участием Фредди Меркьюри и считалась утерянной. Видео

На сайте группы отмечается, что песня была записана в 1988 году, когда музыканты вместе с Меркьюри работали над альбомом The Miracle (1989).
Сообщается также, что альбом будет переиздан – в него войдут композиция Face It Alone, а также записи разговоров участников группы в студии.
Постоянными участниками группы Queen, основанной в 1979 году, стали гитарист Брайан Мэй, барабанщик Роджер Тейлор, бас-гитарист Джон Дикон и певец Фредди Меркьюри. За время совместной работы музыканты выпустили 15 альбомов.
После смерти Меркьюри в 1991 году коллектив прекратил студийную работу, а спустя годы Мэй и Тейлор возобновили концертную деятельность в измененном составе.