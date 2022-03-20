Queen обнародовала запись своего концерта в Харькове на площади Свободы в 2008 году, объявив сбор средств в помощь Украине после нападения РФ

1 марта 2022 года площадь Свободы в Харькове, где 14 лет назад выступила Queen, была разрушена после ракетного удара, нанесенного российскими оккупационными войсками Фото: Brian May / Facebook

"Группа вспоминает об этом событии как о незабываемом опыте, одной из тех редких вещей в жизни, которые вы точно никогда не забудете. Для оказания помощи Украине Queen возвращается на этот исторический концерт со специальным показом, направленным на сбор пожертвований по оказанию помощи", – говорится в описании видео.

В анонсе отмечается, что в 2008 году концерт на площади смотрели около 350 тыс. зрителей, а его трансляцию по телевидению – более 10 млн человек.

1 марта 2022 года площадь Свободы в Харькове была разрушена после ракетного удара, нанесенного российскими оккупационными войсками.

ВИДЕО

Видео: Queen Official / YouTube

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