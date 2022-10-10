"Какой красивущий", "Наш гений". Данилко показал, как работает перед камерой

Артист поблагодарил подписчиков за поздравления, которые они ранее адресовали ему по случаю 49-летия.

"Какой красивущий", – отреагировали в сети.

"Наш гений", – прокомментировал фото украинский ведущий Владимир Остапчук.

Контекст:

Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году Данилко получил звание народного артиста Украины.