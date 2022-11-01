Бойфренд Grosu, российский актер Полянский вернулся в Москву. Он с дочерью засветился в компании режиссера, поддерживающего Путина. Фото

Снимок, отмечается в публикации, был сделан 30 октября в одном из московских кинотеатров во время премьеры фильма поддерживающего войну РФ против Украины российского режиссера Валерия Фокина, который также присутствовал на мероприятии.
Сам Полянский не сообщал в соцсетях о своем отъезде из Украины. Grosu пока что также не комментировала отъезд бойфренда-россиянина из Украины.
Grosu и Полянский познакомились на съемках ее клипов. В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык. В мае того же года пара подтвердила слухи о романе между ними.
После начала войны России против Украины Grosu сообщила, что она вместе со своей семьей осталась в Украине. О том, находится ли с ней вместе Полянский, который замалчивает войну, певица не уточнила, но новых совместных фото в их соцсетях за восемь месяцев войны не появилось.
Украинская актриса Наталья Денисенко в апреле раскритиковала Полянского за молчание после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Украинский певец Павел Зибров в июле заявил, что Полянский является патриотом Украины и на тот момент находился рядом с Grosu. "Дай боже нам таких москалей побольше, как парень Алинкин. Он морды бьет тем, кто хоть какое-то кривое слово скажет против Украины. У них дружная, хорошая украинская семья. Он – тоже наш парень", – говорил тогда Зибров.
Российский режиссер Фокин в марте в комментарии российскому пропагандистскому сайту "ПолитРоссия" заявил, что "полностью поддерживает" решение президента РФ Владимира Путина о нападении на Украину, а в начале октября в комментарии российскому пропагандистскому агентству ТАСС заявил, что российским актерам необходимо давать отсрочку от мобилизации.