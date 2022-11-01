Бойфренд Grosu, российский актер Полянский вернулся в Москву. Он с дочерью засветился в компании режиссера, поддерживающего Путина. Фото

Снимок, отмечается в публикации, был сделан 30 октября в одном из московских кинотеатров во время премьеры фильма поддерживающего войну РФ против Украины российского режиссера Валерия Фокина, который также присутствовал на мероприятии.

Фото: vseznaika.press



Сам Полянский не сообщал в соцсетях о своем отъезде из Украины. Grosu пока что также не комментировала отъезд бойфренда-россиянина из Украины.

Полянский с дочерью. Фото: news.ru

