Бульвар Шоубиз
 
01 ноября, 2022
 
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Бойфренд Grosu, российский актер Полянский вернулся в Москву. Он с дочерью засветился в компании режиссера, поддерживающего Путина. Фото

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Бойфренд Grosu Полянский замалчивает войну РФ против Украины
Бойфренд Grosu Полянский замалчивает войну РФ против Украины
Фото: alina_grosu / Instagram

Бойфренд украинской певицы Grosu Роман Полянский уехал из Украины в РФ и сейчас находится в Москве. Об этом 31 октября сообщил российский пропагандистский ресурс NEWS.ru, разместив фото артиста, на котором он запечатлен вместе со своей дочерью Марфой.

Снимок, отмечается в публикации, был сделан 30 октября в одном из московских кинотеатров во время премьеры фильма поддерживающего войну РФ против Украины российского режиссера Валерия Фокина, который также присутствовал на мероприятии.

Фото: vseznaika.press
Фото: vseznaika.press

Сам Полянский не сообщал в соцсетях о своем отъезде из Украины. Grosu пока что также не комментировала отъезд бойфренда-россиянина из Украины.

Фото: news.ru
Полянский с дочерью. Фото: news.ru

Контекст:

Grosu и Полянский познакомились на съемках ее клипов. В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык. В мае того же года пара подтвердила слухи о романе между ними.

После начала войны России против Украины Grosu сообщила, что она вместе со своей семьей осталась в Украине. О том, находится ли с ней вместе Полянский, который замалчивает войну, певица не уточнила, но новых совместных фото в их соцсетях за восемь месяцев войны не появилось.

Украинская актриса Наталья Денисенко в апреле раскритиковала Полянского за молчание после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Украинский певец Павел Зибров в июле заявил, что Полянский является патриотом Украины и на тот момент находился рядом с Grosu. "Дай боже нам таких москалей побольше, как парень Алинкин. Он морды бьет тем, кто хоть какое-то кривое слово скажет против Украины. У них дружная, хорошая украинская семья. Он – тоже наш парень", – говорил тогда Зибров. 

Российский режиссер Фокин в марте в комментарии российскому пропагандистскому сайту "ПолитРоссия" заявил, что "полностью поддерживает" решение президента РФ Владимира Путина о нападении на Украину, а в начале октября в комментарии российскому пропагандистскому агентству ТАСС заявил, что российским актерам необходимо давать отсрочку от мобилизации.

Теги: Россия, война России против Украины, Алина Гросу, Grosu, Роман Полянский
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