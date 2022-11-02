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02 ноября, 2022
 
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Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было

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Данилко родился в 1973 году в Полтаве
Данилко родился в 1973 году в Полтаве
Фото предоставлено командой Данилко

Украинский шоумен Андрей Данилко в интервью, которое 1 ноября вышло на YouTube-канале "Скажи Гордеевой", рассказал, что первый муж его матери отсидел в тюрьме 10 лет за изнасилование, которого не совершал.

"Первый муж мамы – его посадили в тюрьму за изнасилование. А она говорит: "Такого быть не могло". Потому что у него была проблема и у них ничего даже не было. Он на себя взял вину, его посадили. И он сидел 10 лет в тюрьме за изнасилование, хотя этого не делал", – рассказал Данилко. 

Контекст:

Данилко родился в 1973 году в Полтаве. Его отец Михаил по словам артиста, пил и бил мать. Он умер, когда Данилко было семь лет.

У актера есть единоутробная старшая сестра Галина, отцом которой является первый муж их матери.

Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.

Теги: тюрьма, изнасилование, Андрей Данилко
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