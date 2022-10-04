"Красивее я все равно уже не буду". Маси Найем стал лицом украинского бренда Indposhiv

Найем: Кстати, очень нравится, как дети реагируют на отсутствие глаза. Они искренне рассматривают Фото: Masi Nayyem / Facebook

Его фото в одежде от этого бренда опубликовано 4 октября на странице компании в Instagram.

"Indposhiv Casual – новое видение мужества. Этой коллекцией мы хотим показать, через что сейчас проходит наша страна и наши мужчины, а главное – какие изменения претерпела украинская мужская мода. Поэтому главным героем стал Маси Найем. Человек со стальным характером, который, несмотря ни на что, не сломался и не сломается", – говорится в публикации.

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"Красивее я все равно уже не буду. Поэтому спасибо Indposhiv, что пригласили. Кстати, очень нравится, как дети реагируют на отсутствие глаза. Они искренне рассматривают, а двое мальчиков друг другу говорили: "Смотри, пират". Такие времена", – прокомментировал в Facebook свое участие в фотосессии Найем.