Бульвар Шоубиз
 
04 октября, 2022
 
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"Красивее я все равно уже не буду". Маси Найем стал лицом украинского бренда Indposhiv

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Найем: Кстати, очень нравится, как дети реагируют на отсутствие глаза. Они искренне рассматривают
Найем: Кстати, очень нравится, как дети реагируют на отсутствие глаза. Они искренне рассматривают
Фото: Masi Nayyem / Facebook

Украинский адвокат и военный Маси Найем, который в июне был тяжело ранен во время выполнения боевого задания, стал лицом новой коллекции от украинского бренда одежды Indposhiv.

Его фото в одежде от этого бренда опубликовано 4 октября на странице компании в Instagram.

"Indposhiv Casual – новое видение мужества. Этой коллекцией мы хотим показать, через что сейчас проходит наша страна и наши мужчины, а главное – какие изменения претерпела украинская мужская мода. Поэтому главным героем стал Маси Найем. Человек со стальным характером, который, несмотря ни на что, не сломался и не сломается", – говорится в публикации. 

"Красивее я все равно уже не буду. Поэтому спасибо Indposhiv, что пригласили. Кстати, очень нравится, как дети реагируют на отсутствие глаза. Они искренне рассматривают, а двое мальчиков друг другу говорили: "Смотри, пират". Такие времена", – прокомментировал  в Facebook свое участие в фотосессии Найем.

Контекст:

Маси Найем – основатель юридической компании "Миллер". Сам адвокат защищал, в частности, активиста Сергея Стерненко, пострадавших в резонансном ДТП в Харькове с участием подростка за рулем Infiniti, представлял интересы свидетелей в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Он также является ветераном АТО на Донбассе. После полномасштабного нападения РФ на Украину снова пошел на фронт – 17 апреля Найем сообщал, что "опять в рядах ВСУ".

5 июня стало известно, что Найем получил тяжелое ранение головы и глаза, он был в коме. 6 июня он перенес операцию и пришел в себя. "Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо", – написал Найем вечером того же дня.

Теги: Мустафа Найем, война России против Украины
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