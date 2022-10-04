"Красивее я все равно уже не буду". Маси Найем стал лицом украинского бренда Indposhiv

Его фото в одежде от этого бренда опубликовано 4 октября на странице компании в Instagram.
"Indposhiv Casual – новое видение мужества. Этой коллекцией мы хотим показать, через что сейчас проходит наша страна и наши мужчины, а главное – какие изменения претерпела украинская мужская мода. Поэтому главным героем стал Маси Найем. Человек со стальным характером, который, несмотря ни на что, не сломался и не сломается", – говорится в публикации.
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"Красивее я все равно уже не буду. Поэтому спасибо Indposhiv, что пригласили. Кстати, очень нравится, как дети реагируют на отсутствие глаза. Они искренне рассматривают, а двое мальчиков друг другу говорили: "Смотри, пират". Такие времена", – прокомментировал в Facebook свое участие в фотосессии Найем.
Маси Найем – основатель юридической компании "Миллер". Сам адвокат защищал, в частности, активиста Сергея Стерненко, пострадавших в резонансном ДТП в Харькове с участием подростка за рулем Infiniti, представлял интересы свидетелей в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Он также является ветераном АТО на Донбассе. После полномасштабного нападения РФ на Украину снова пошел на фронт – 17 апреля Найем сообщал, что "опять в рядах ВСУ".
5 июня стало известно, что Найем получил тяжелое ранение головы и глаза, он был в коме. 6 июня он перенес операцию и пришел в себя. "Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо", – написал Найем вечером того же дня.