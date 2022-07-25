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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маси Найем дал первое после ранения видео-интервью

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Маси Найем: У нас очередь стоит за тем, чтобы убить русских. И это прямо проблема
Маси Найем: У нас очередь стоит за тем, чтобы убить русских. И это прямо проблема
Скриншот: Телебачення Торонто / YouTube

Известный украинский адвокат и общественный деятель Маси Наем, который в начале июня получил ранение на фронте, дал интервью "Телебаченню Торонто".

Оно вышло 24 июля и стало первым видео-интервью после ранения. Журналисты "Украинской правды" с ним беседовали в первые недели после ранения, но тогда вышла текстовая версия интервью. 

Найем рассказал о своем ранении и сказал, что в украинской армии нужно улучшить коммуникацию между подразделениями. 

"В первую очередь [что можно улучшить] – коммуникация. Все подразделения должны понять: нет конкуренции. Потому что у нас, знаете...  иногда мне казалось, что мы один одного перебьем, – сказал он, смеясь. – Потому что очередь стоит за тем, чтобы убить русских. И это прямо проблема. Ты не можешь выбрать себе участок, где работать, потому что: тут стоит "Альфа", тут – кто-то другой, там – ГУР стоит. Это очень сложная история". 

Он подчеркнул, что коммуникация очень важна, так как речь о слаженности и системности работы военных, а также о сокращении количества ошибок. 

Найем – разведчик, он рассказал, что в день, когда получил ранение, он с побратимами искали, где бы можно было построить понтонную переправу через реку Северский Донец на случай, если оккупанты разрушат мост. По словам военнослужащего, его автомобиль подорвался в начале июня не на российской мине.

"Еще идет расследование... Но кто там поставил мину? Почему не предупредили? Мне кажется, что коммуникация в армии нуждается в улучшении. Все, что касается минных заграждений, минных карт – это очень серьезные вопросы. Когда мы отходим и на этих минах подрываются российские военные – это хорошо. Когда мы отходим и определенные проблемы происходят с нашими – это плохо, и я считаю, что война – это конкуренция ошибок. У нас мало ресурсов для этих ошибок, нам каждый человек важен", – рассказал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Телебачення Торонто / YouTube
Контекст:

Маси Найем – основатель юридической компании "Миллер". Сам адвокат защищал, в частности, активиста Сергея Стерненко, пострадавших в резонансном ДТП в Харькове с участием подростка за рулем Infiniti, представлял интересы свидетелей в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Он также является ветераном АТО на Донбассе. После полномасштабного нападения РФ на Украину снова пошел на фронт – 17 апреля Найем сообщал, что "опять в рядах ВСУ".

5 июня стало известно, что Найем получил тяжелое ранение головы и глаза, он был в коме. 6 июня он перенес операцию и пришел в себя. "Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо", – написал Найем вечером того же дня.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: мост, война России против Украины, Маси Найем, мина, автомобиль, ранение
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