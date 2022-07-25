Маси Найем дал первое после ранения видео-интервью

Маси Найем: У нас очередь стоит за тем, чтобы убить русских. И это прямо проблема Скриншот: Телебачення Торонто / YouTube

Оно вышло 24 июля и стало первым видео-интервью после ранения. Журналисты "Украинской правды" с ним беседовали в первые недели после ранения, но тогда вышла текстовая версия интервью.

Найем рассказал о своем ранении и сказал, что в украинской армии нужно улучшить коммуникацию между подразделениями.

"В первую очередь [что можно улучшить] – коммуникация. Все подразделения должны понять: нет конкуренции. Потому что у нас, знаете... иногда мне казалось, что мы один одного перебьем, – сказал он, смеясь. – Потому что очередь стоит за тем, чтобы убить русских. И это прямо проблема. Ты не можешь выбрать себе участок, где работать, потому что: тут стоит "Альфа", тут – кто-то другой, там – ГУР стоит. Это очень сложная история".

Он подчеркнул, что коммуникация очень важна, так как речь о слаженности и системности работы военных, а также о сокращении количества ошибок.

Найем – разведчик, он рассказал, что в день, когда получил ранение, он с побратимами искали, где бы можно было построить понтонную переправу через реку Северский Донец на случай, если оккупанты разрушат мост. По словам военнослужащего, его автомобиль подорвался в начале июня не на российской мине.

"Еще идет расследование... Но кто там поставил мину? Почему не предупредили? Мне кажется, что коммуникация в армии нуждается в улучшении. Все, что касается минных заграждений, минных карт – это очень серьезные вопросы. Когда мы отходим и на этих минах подрываются российские военные – это хорошо. Когда мы отходим и определенные проблемы происходят с нашими – это плохо, и я считаю, что война – это конкуренция ошибок. У нас мало ресурсов для этих ошибок, нам каждый человек важен", – рассказал он.

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Видео: Телебачення Торонто / YouTube