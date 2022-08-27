Маси Найем сообщил, что его выписали из больницы

Найем: Потерял запахи, глаз и свободу садиться в авто и ехать, когда хочу и куда хочу Фото: DW Українською / YouTube

"В 18.34 меня выписали из больницы. Я там пробыл с 5 июня, то есть два месяца и 21 день. Было больно, но интересно. Далее – следующая операция, последняя. Скоро", – написал он.

Найем поблагодарил врачей, которые его лечили.

"Не знаю, какой будет жизнь дальше. Потерял запахи, глаз и свободу садиться в авто и ехать, когда хочу и куда хочу. Но комплекс жертвы примерить успею всегда, а потому все эти потери спишу на стоимость лучшей жизни. Эти все новости меняют отношение к ней, и я уверен, что к лучшему. Вообще это праздник – остаться живым на войне. Большое спасибо моим друзьям и обществу за заботу и поддержку. Так мы сильнее и именно поэтому я вернусь в нашу защиту", – заявил адвокат.