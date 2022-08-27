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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маси Найем сообщил, что его выписали из больницы

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Найем: Потерял запахи, глаз и свободу садиться в авто и ехать, когда хочу и куда хочу
Найем: Потерял запахи, глаз и свободу садиться в авто и ехать, когда хочу и куда хочу
Фото: DW Українською / YouTube

Украинского адвоката Маси Найема, который был ранен в начале июля, выписали из больницы. Об этом он сообщил в Facebook 26 августа.

"В 18.34 меня выписали из больницы. Я там пробыл с 5 июня, то есть два месяца и 21 день. Было больно, но интересно. Далее – следующая операция, последняя. Скоро", – написал он.

Найем поблагодарил врачей, которые его лечили.

"Не знаю, какой будет жизнь дальше. Потерял запахи, глаз и свободу садиться в авто и ехать, когда хочу и куда хочу. Но комплекс жертвы примерить успею всегда, а потому все эти потери спишу на стоимость лучшей жизни. Эти все новости меняют отношение к ней, и я уверен, что к лучшему. Вообще это праздник – остаться живым на войне. Большое спасибо моим друзьям и обществу за заботу и поддержку. Так мы сильнее и именно поэтому я вернусь в нашу защиту", – заявил адвокат.

https://www.facebook.com/MasiNayyem/posts/pfbid0n2DdL6Uyt8b5Zb4JbMCUvuXxQ2qAtvtRZekq1f3uwpwxG3JdCj4AkGK4iZ9ZYfK2l

Контекст:

Маси Найем – основатель юридической компании "Миллер". Сам адвокат защищал, в частности, активиста Сергея Стерненко, пострадавших в резонансном ДТП в Харькове с участием подростка за рулем Infiniti, представлял интересы свидетелей в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Он также является ветераном АТО на Донбассе. После полномасштабного нападения РФ на Украину снова пошел на фронт – 17 апреля Найем сообщал, что "опять в рядах ВСУ".

5 июня стало известно, что Найем получил тяжелое ранение головы и глаза, он был в коме. 6 июня он перенес операцию и пришел в себя. "Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо", – написал Найем вечером того же дня.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: больница, война России против Украины, Маси Найем, ранение
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