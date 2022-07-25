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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"В системе координат, когда тут Россия, нет будущего". Маси Найем рассказал, почему решил во второй раз пойти на фронт

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Маси Найем: Что что меня больше всего пугает в РФ? Там нет правил. Там есть право силы. А в Украине мы хотим, строим и я уверен сила права будет основой государства
Маси Найем: Что что меня больше всего пугает в РФ? Там нет правил. Там есть право силы. А в Украине мы хотим, строим и я уверен – сила права будет основой государства
Скриншот: Телебачення Торонто / YouTube

Известный украинский адвокат и общественный деятель Маси Найем, который в начале июня получил ранение на фронте, в интервью "Телебаченню Торонто", которое вышло 24 июля, рассказал, что когда пошел в Вооруженные силы после начала полномасштабного вторжения, нашел спокойствие – в ВСУ ему было комфортно.

Найем отвечая на вопрос, почему пошел во второй раз на фронт, сказал, что сейчас не на войне внутренне ему было бы дискомфортно.  

"Я тогда об этом не думал, а сейчас осознаю. Смерть Романа Ратушного, который намного младше меня, сильно... волнует. Потому что это младшее поколение. С этим очень сложно жить. Легче жить, когда ты пошел в ВСУ. Я уверен, что есть много мужчин, которые переживают такие же эмоции. Но я считаю, что парни, которые не готовы воевать – не просто идти в армию, а именно воевать – им не стоит туда идти. Потому что они являются проблемой на войне и мешают на войне. Но это не значит, что человек, когда не воюет, не может быть полезным Украине", – рассказал он. 

Кроме того, по словам Найема, он был обязан пойти в ВСУ, так как был в оперативном резерве, но не мог не пойти. Юрист-военнослужащий отметил, что он и его окружение как часть общества в определенный момент взяли на себя ответственность "не только требовать от государства, но и давать что-то". 

"Я понимаю, что государство может делать ошибки. Это нормально, потому что это – путь развития. И ты в какой-то момент понимаешь, что в системе координат, когда тут Россия, у тебя нет будущего. Ни адвокатского, ни как художника. Я даже дворником не смогу быть нормально и комфортно в РФ! Потому что что меня больше всего пугает в РФ? Там нет правил. Там есть право силы. А в Украине мы хотим, строим и я уверен – сила права будет основой государства", – добавил он.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Маси Найем – основатель юридической компании "Миллер". Сам адвокат защищал, в частности, активиста Сергея Стерненко, пострадавших в резонансном ДТП в Харькове с участием подростка за рулем Infiniti, представлял интересы свидетелей в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Он также является ветераном АТО на Донбассе. После полномасштабного нападения РФ на Украину снова пошел на фронт – 17 апреля Найем сообщал, что "опять в рядах ВСУ".

5 июня стало известно, что Найем получил тяжелое ранение головы и глаза, он был в коме. 6 июня он перенес операцию и пришел в себя. "Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо", – написал Найем вечером того же дня.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, АТО, ВСУ, активист, война России против Украины, Маси Найем, адвокат
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