"В системе координат, когда тут Россия, нет будущего". Маси Найем рассказал, почему решил во второй раз пойти на фронт

Маси Найем: Что что меня больше всего пугает в РФ? Там нет правил. Там есть право силы. А в Украине мы хотим, строим и я уверен – сила права будет основой государства Скриншот: Телебачення Торонто / YouTube

Найем отвечая на вопрос, почему пошел во второй раз на фронт, сказал, что сейчас не на войне внутренне ему было бы дискомфортно.

"Я тогда об этом не думал, а сейчас осознаю. Смерть Романа Ратушного, который намного младше меня, сильно... волнует. Потому что это младшее поколение. С этим очень сложно жить. Легче жить, когда ты пошел в ВСУ. Я уверен, что есть много мужчин, которые переживают такие же эмоции. Но я считаю, что парни, которые не готовы воевать – не просто идти в армию, а именно воевать – им не стоит туда идти. Потому что они являются проблемой на войне и мешают на войне. Но это не значит, что человек, когда не воюет, не может быть полезным Украине", – рассказал он.

Кроме того, по словам Найема, он был обязан пойти в ВСУ, так как был в оперативном резерве, но не мог не пойти. Юрист-военнослужащий отметил, что он и его окружение как часть общества в определенный момент взяли на себя ответственность "не только требовать от государства, но и давать что-то".

"Я понимаю, что государство может делать ошибки. Это нормально, потому что это – путь развития. И ты в какой-то момент понимаешь, что в системе координат, когда тут Россия, у тебя нет будущего. Ни адвокатского, ни как художника. Я даже дворником не смогу быть нормально и комфортно в РФ! Потому что что меня больше всего пугает в РФ? Там нет правил. Там есть право силы. А в Украине мы хотим, строим и я уверен – сила права будет основой государства", – добавил он.

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