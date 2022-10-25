Маси Найем: Мы не можем требовать от людей: "Любите, пожалуйста, человека без глаза". Но люди должны привыкать, потому что раненых – без рук, без ног – будет очень много

Найем: Очень интересный момент был: я выехал на коляске, медсестра меня везла. И я увидел впервые, что люди, когда смотрят на тебя, отворачивают взгляд. Я сначала обиделся, а потом подумал: я тоже так делал Скриншот: hromadske / YouTube

"В первые дни, когда выходил, я был более эмпатичным к людям, считал, что они имеют право на эстетику. Поэтому и закрывал глаз. А сейчас я решил, что имею право ходить без. Не чувствую дискомфорта", – отметил он.

У Найема есть несколько повязок с надписями (в сюжете показали пять, еще три, по словам юриста-ветерана, он потерял) и одна черная, без принтов.

Журналистка спросила, когда он надевает повязку.

"Когда хочу, чтобы меньше задавали мне вопросов. Очень интересный момент был: я выехал на коляске, медсестра меня везла. И я увидел впервые, что люди, когда смотрят на тебя, отворачивают взгляд. Я сначала обиделся, а потом подумал: я тоже так делал. Почему? Потому что твоему мозгу страшно, что с тобой тоже может такое случиться. И это нормальное чувство. Мы не можем требовать от людей: "Любите, пожалуйста, человека без глаза". Это не нормальность – в том смысле, что мы не привыкли к этому. Но люди должны привыкать, потому что раненых парней без рук, без ног будет очень много. И это такая наша новая реальность", – ответил ветеран.

Найем рассказал, как потерял глаз: осколок попал ему в голову, пробив глазное дно. Часть черепа, по словам военнослужащего, закрыта титановой пластиной. Ему предстоит еще операция, так как в результате ранения была повреждена лицевая кость под глазом. После ранения он потерял обоняние – не чувствует запахов и, по его словам, "не будет никогда в жизни".

"Хуже всего сейчас, что я хочу, например, расплакаться, но не могу. Потому что – не знаю, это какой-то защитный механизм организма", – добавил он.

По словам Найема, он живет сам и в первые недели после выписки из больницы ему было тяжело оставаться наедине по вечерам.

"В первые недели было очень тяжело. Я просто безумно скучал по глазу. Если еще видишь какой-то красивый пейзаж, тебе просто хочется увидеть другим глазом. Очень не хватает этого зрения. Но в целом у меня другой уровень социализации, я не знаю, как другие парни [переносят ранения]", – добавил он.

Найем после ранения остается на воинской службе. Он пояснил, что может быть уволен по состоянию здоровья или когда будет демобилизован.

Пока операция не сделана, его состояние здоровья "под вопросом". После операции он пройдет медицинскую комиссию, по итогам которой врачи скажут, насколько ранение мешает Найему служить.

"Это и для меня важный момент: могу ли я быть эффективным там. Потому что если я буду обузой – зачем я им там нужен? – сказал он. – Я бы хотел вернуться к адвокатской деятельности. Но, понимая, что война продолжается, я бы, конечно, продолжил помогать своему подразделению, если они мне помогут. Но я не знаю, какой у меня будет статус после операции. И я не знаю, как я ее переживу. У меня есть определенные страхи по этому поводу. Посмотрим. Я боюсь, что снова будет больно. Я устал от этой боли и боюсь, что снова буде больно. Но вопрос в том, как я восстановлюсь после этой операции и позволит ли мое состояние здоровья мне..."

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Видео: hromadske / YouTube