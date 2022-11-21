Бульвар Шоубиз
 
21 ноября, 2022
 
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Морпех Дианов передал Поляковой 1,7 млн грн на благотворительный сбор для протезирования украинских защитников

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Полякова: Я невероятно благодарна Дианову за то, что он сделал и продолжает делать для Украины
Полякова: Я невероятно благодарна Дианову за то, что он сделал и продолжает делать для Украины
Фото: Оля Полякова / Facebook

Морской пехотинец, защитник Мариуполя Михаил Дианов передал 1,7 млн грн, собранные украинцами на его лечение, на протезирование украинских защитников в рамках благотворительного сбора, организованного украинской певицей Олей Поляковой. Об этом артистка сообщила 20 ноября на своей странице в Facebook.

"Я очень горжусь каждым, кто принял участие в благотворительной инициативе и внес свой вклад в лечение наших военных. Я невероятно благодарна Дианову за то, что он сделал и продолжает делать для Украины. Его сумма пожертвования составила рекордные 1,7 млн грн. Это просто фантастика", – написала Полякова.

https://www.facebook.com/polyakovamusic/posts/pfbid0HQAS3gQ9mL1e1yF63ET6KGBBvom6a8vGNzdkt7JyfGTeUrLuBLH8c2FGMS6ugv82l

"Более восьми месяцев как я живу, пользуясь одной рукой. Ко многим ограничениям привык. Некоторое время я думал, что так уж будет всегда. Я искал варианты, как переадресовать часть вашей помощи именно тем, кто, как и я, нуждается в возвращении возможности обнимать родных обеими руками, а также ходить, возможно, и держать оружие", – написал на своей странице в Facebook Дианов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02GB4pNXAhy1y82kKCes2e9ksUwLPgU2Lp8BANcwgfZ8mDraLxKaPTBVyvzvyzSqtKl&id=100029339143225

Контекст:

Дианов (позывной Мишаня) – один из защитников "Азовстали", чьи портреты 10 мая публиковала пресс-служба "Азова". Уже тогда у него рука была в гипсе. В конце месяца он вместе с остальными защитниками Мариуполя покинул завод.

21 сентября Дианов вернулся в Украину в результате обмена пленными. Кроме него, Украина освободила из российского плена 214 человек, в том числе 10 иностранцев.

Из плена морпех вернулся в тяжелом физическом состоянии: рука не срослась, и сейчас в ней не хватает 4 см кости. Дианову нужна операция, но сначала военнослужащему необходимо набрать вес – он потерял 40 кг, рассказывала его сестра.

Все расходы по лечению Михаила Дианова взял на себя футбольный клуб "Шахтер" Рината Ахметова, поэтому собранные пожертвования на его лечение Дианов решил отдать своим побратимам.

17 ноября Дианов сообщил, что передал 3 млн грн, собранные украинцами на его лечение, Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Полякова объявила начало благотворительного сбора для закупки бионических протезов для украинских защитников в рамках проекта "Протези для незламних" 26 октября. Артистка планировала собрать 1 млн грн.

Теги: протезы, благотворительность, лечение, Оля Полякова, Михаил Дианов
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