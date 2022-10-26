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26 октября, 2022
 
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Полякова во время трехчасового онлайн-марафона со звездными гостями планирует собрать 1 млн грн на протезирование украинских защитников

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Полякова после полномасштабного вторжения РФ в Украину уехала за границу, а летом вернулась домой
Полякова после полномасштабного вторжения РФ в Украину уехала за границу, а летом вернулась домой
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова 26 октября объявила начало благотворительного сбора для закупки бионических протезов для украинских защитников в рамках проекта "Протези для Незламних". Певица планирует собрать 1 млн грн. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

В рамках этого проекта Полякова вместе с благотворительной платформой Dodro.ua запускает собственную инициативу – онлайн-марафон "Вместе нас миллионы". 

Он состоится 3 ноября в 18.00 на странице артистки в Instagram. Во время трехчасового марафона Полякова в прямом эфире будет общаться со звездными гостями и активными поклонниками, чтобы собрать как минимум 1 млн грн на протезирование пострадавших во время войны.

Сбор средств уже открыт на сайте Dodro.ua.

https://dobro.ua/campaign/polyakova/

Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерьми Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

3 июля певица сообщила, что вернулась в Украину.

Теги: протезы, благотворительность, война России против Украины, Оля Полякова
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