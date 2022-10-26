Полякова во время трехчасового онлайн-марафона со звездными гостями планирует собрать 1 млн грн на протезирование украинских защитников

Полякова после полномасштабного вторжения РФ в Украину уехала за границу, а летом вернулась домой Фото: Оля Полякова / Facebook

В рамках этого проекта Полякова вместе с благотворительной платформой Dodro.ua запускает собственную инициативу – онлайн-марафон "Вместе нас миллионы".

Он состоится 3 ноября в 18.00 на странице артистки в Instagram. Во время трехчасового марафона Полякова в прямом эфире будет общаться со звездными гостями и активными поклонниками, чтобы собрать как минимум 1 млн грн на протезирование пострадавших во время войны.

Сбор средств уже открыт на сайте Dodro.ua.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

https://dobro.ua/campaign/polyakova/