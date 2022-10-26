Полякова во время трехчасового онлайн-марафона со звездными гостями планирует собрать 1 млн грн на протезирование украинских защитников

В рамках этого проекта Полякова вместе с благотворительной платформой Dodro.ua запускает собственную инициативу – онлайн-марафон "Вместе нас миллионы".
Он состоится 3 ноября в 18.00 на странице артистки в Instagram. Во время трехчасового марафона Полякова в прямом эфире будет общаться со звездными гостями и активными поклонниками, чтобы собрать как минимум 1 млн грн на протезирование пострадавших во время войны.
Сбор средств уже открыт на сайте Dodro.ua.
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https://dobro.ua/campaign/polyakova/
Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".
После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерьми Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.
3 июля певица сообщила, что вернулась в Украину.