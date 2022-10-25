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25 октября, 2022
 
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Макс Барских собрал в поддержку ВСУ 1,7 млн грн во время концертного тура за границей

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Макс Барских: Это вклад всех вас
Макс Барских: Это вклад всех вас
Фото: max barskih / Facebook

Украинский певец Макс Барских во время концертного тура "Чекай мене" за границей собрал в поддержку ВСУ 1,7 млн грн. Об этом 25 октября сообщается на странице артиста в Facebook.

"Это вклад всех вас. Каждый приобретенный билет тура "Жди меня" стал частью доната", – написал артист.

https://www.facebook.com/MaxBarskihOfficialPage/videos/1478577942653265/

Контекст:

Настоящее имя артиста – Николай Бортник. Он родился в Херсоне в 1990 году.

До нападения РФ на Украину певец строил карьеру в том числе в России. После вторжения российских оккупантов в Украину певец осудил агрессию РФ и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты, которые были запланированы в РФ, но отменены после нападения России на Украину. Деньги были направлены на гуманитарную помощь Украине.

Певец также запретил любое использование своей музыки в РФ

Теги: концерт, ВСУ, война России против Украины, Макс Барских
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