Барских выступит с благотворительными концертами в Германии

Барских выступит в шести немецких городах.

Контекст:

Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Он родился в Херсоне в 1990 году.

До нападения РФ на Украину певец строил карьеру в том числе в России. После вторжения российских оккупантов в Украину певец осудил российскую агрессию и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты, которые были запланированы в РФ, но отменены после нападения России на Украину. Деньги пошли на гуманитарную помощь Украине.

Певец также запретил любое использование своей музыки в РФ. 31 марта Барских сообщил, что приступает к изучению военного дела, а 15 мая улетел в США для участия в конференции Billboard MusicCon, где возглавил дискуссионную панель под названием Don't Fuck With Ukraine. Там певец рассказал журналистам о нападении РФ на Украину, а также заявил, что думает об отказе от своего псевдонима в пользу настоящих имени и фамилии. Артист подчеркнул, что его зовут Мыкола.