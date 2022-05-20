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20 мая, 2022
 
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Барских выступит с благотворительными концертами в Германии

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Барских выступит в шести немецких городах
Барских выступит в шести немецких городах
Фото: max_barskih / Instagram

Украинский певец Макс Барских выступит в Германии с благотворительными концертами в поддержку ВСУ. Об этом артист сообщил 19 мая в Instagram.

Барских выступит в шести немецких городах. 

Контекст:

Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Он родился в Херсоне в 1990 году.

До нападения РФ на Украину певец строил карьеру в том числе в России. После вторжения российских оккупантов в Украину певец осудил российскую агрессию и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты, которые были запланированы в РФ, но отменены после нападения России на Украину. Деньги пошли на гуманитарную помощь Украине.

Певец также запретил любое использование своей музыки в РФ. 31 марта Барских сообщил, что приступает к изучению военного дела, а 15 мая улетел в США для участия в конференции Billboard MusicCon, где возглавил дискуссионную панель под названием Don't Fuck With Ukraine. Там певец рассказал журналистам о нападении РФ на Украину, а также заявил, что думает об отказе от своего псевдонима в пользу настоящих имени и фамилии. Артист подчеркнул, что его зовут Мыкола. 

Теги: Германия, концерт, ВСУ, Макс Барских
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