  "Мое настоящее имя – Мыкола". Макс Барских заговорил об отказе от сценического псевдонима

"Я думаю об этом. Макс Барских – мой сценический псевдонимом. Мое настоящее имя – Мыкола. Наверное, я сделаю это со временем", – сказал певец.

Комментарий певца прозвучал на 15-й минуте видео.

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Контекст:

Настоящее имя Макса Барских Николай Бортник. Он родился в Херсоне в 1990 году.

До нападения РФ на Украину певец строил карьеру в том числе в России. После вторжения российских оккупантов в Украину певец осудил российскую агрессию и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты, которые были запланированы в РФ, но отменены после нападения России на Украину. Деньги пошли на гуманитарную помощь Украине.

Певец также запретил любое использование своей музыки в РФ. 31 марта Барских сообщил, что приступает к изучению военного дела.