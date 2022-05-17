  "Украинцы гибнут за свою свободу". Макс Барских на Billboard MusicCon рассказал о войне РФ против Украины

"Я знаю, насколько тяжело миру поддерживать постоянное информационное напряжение в течение трех месяцев подряд. Но очень важно, чтобы каждый человек знал, что происходит на самом деле. Важно не забывать, что каждый день и каждый час украинцы гибнут за свою свободу в борьбе против нацизма, который несет режим [президента РФ Владимира] Путина. Каждый голос важен, потому что помогает спасать жизни. Спасибо за возможность быть услышанным", – написал артист в Instagram о своем выступлении в США.

ВИДЕО

Видео: Billboard / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)