  "Украинцы гибнут за свою свободу". Макс Барских на Billboard MusicCon рассказал о войне РФ против Украины

"Я знаю, насколько тяжело миру поддерживать постоянное информационное напряжение в течение трех месяцев подряд. Но очень важно, чтобы каждый человек знал, что происходит на самом деле. Важно не забывать, что каждый день и каждый час украинцы гибнут за свою свободу в борьбе против нацизма, который несет режим [президента РФ Владимира] Путина. Каждый голос важен, потому что помогает спасать жизни. Спасибо за возможность быть услышанным", – написал артист в Instagram о своем выступлении в США.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Макс Барских до нападения РФ на Украину строил карьеру в том числе в России. После вторжения российских оккупантов в Украину певец осудил российскую агрессию и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты, которые были запланированы в РФ, но отменены после нападения России на Украину. Деньги пошли на гуманитарную помощь Украине.
Певец также запретил любое использование своей музыки в РФ. 31 марта Барских сообщил, что приступает к изучению военного дела.