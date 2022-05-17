Бульвар Шоубиз
 
17 мая, 2022
 
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"Украинцы гибнут за свою свободу". Макс Барских на Billboard MusicCon рассказал о войне РФ против Украины

 
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Макс Барских: Очень важно, чтобы каждый человек знал, что происходит на самом деле
Макс Барских: Очень важно, чтобы каждый человек знал, что происходит на самом деле
Фото представлено командой Макса Барских

Украинский певец Макс Барских 15 мая выступил на конференции Billboard MusicCon в Лас-Вегасе (США), возглавив дискуссионную панель под названием Don't Fuck With Ukraine, во время которой рассказал о войне РФ против Украины. Мероприятие предшествовало церемонии награждения Billboard Music Awards 2022. Видео выступления артиста опубликовано на YouTube-канале мероприятия.

"Я знаю, насколько тяжело миру поддерживать постоянное информационное напряжение в течение трех месяцев подряд. Но очень важно, чтобы каждый человек знал, что происходит на самом деле. Важно не забывать, что каждый день и каждый час украинцы гибнут за свою свободу в борьбе против нацизма, который несет режим [президента РФ Владимира] Путина. Каждый голос важен, потому что помогает спасать жизни. Спасибо за возможность быть услышанным", – написал артист в Instagram о своем выступлении в США.

ВИДЕО
Видео: Billboard / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Макс Барских до нападения РФ на Украину строил карьеру в том числе в России. После вторжения российских оккупантов в Украину певец осудил российскую агрессию и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты, которые были запланированы в РФ, но отменены после нападения России на Украину. Деньги пошли на гуманитарную помощь Украине.

Певец также запретил любое использование своей музыки в РФ. 31 марта Барских сообщил, что приступает к изучению военного дела.

Теги: война России против Украины, Макс Барских
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