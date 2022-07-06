Макс Барских выступил в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности". Фото, видео

"Совсем недавно это была просто станция "Майдан Незалежности", сегодня – укрытие для десятков тысяч украинцев и место, где музыка объединяет сердца. Невероятные ощущения. Киевляне и гости столицы, для меня было очень важно увидеть ваши улыбающиеся лица – лица счастливых детей, женщин, военных. Петь для вас – большая гордость и честь", – поделился впечатлениями от концерта артист.
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Зрители, посетившие концерт, поделились в Instagram фрагментами выступления артиста.
Макс Барских спел для зрителей в том числе и свои новые песни, которые презентовал после полномасштабного вторжения РФ в Украину: "Буде весна", "Чекай мене", Don't Fuck with Ukraine.
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Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Он родился в Херсоне в 1990 году.
До нападения РФ на Украину певец строил карьеру в том числе в России. После вторжения российских оккупантов в Украину певец осудил агрессию РФ и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты, которые были запланированы в РФ, но отменены после нападения России на Украину. Деньги были направлены на гуманитарную помощь Украине.
Певец также запретил любое использование своей музыки в РФ. 31 марта Барских сообщил, что приступает к изучению военного дела.