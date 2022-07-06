Макс Барских выступил в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности". Фото, видео

"Совсем недавно это была просто станция "Майдан Незалежности", сегодня – укрытие для десятков тысяч украинцев и место, где музыка объединяет сердца. Невероятные ощущения. Киевляне и гости столицы, для меня было очень важно увидеть ваши улыбающиеся лица – лица счастливых детей, женщин, военных. Петь для вас – большая гордость и честь", – поделился впечатлениями от концерта артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Max Barskih | Макс Барских (@max_barskih)

Зрители, посетившие концерт, поделились в Instagram фрагментами выступления артиста.

Макс Барских спел для зрителей в том числе и свои новые песни, которые презентовал после полномасштабного вторжения РФ в Украину: "Буде весна", "Чекай мене", Don't Fuck with Ukraine.

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