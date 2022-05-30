Бульвар Шоубиз
 
30 мая, 2022
 
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Барских презентовал в Берлине песню об украинцах "Чекай мене". Видео

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Барских: Песня родилась как обещание о возвращении и любви
Барских: Песня родилась как обещание о возвращении и любви
Фото предоставлено командой Макса Барских

Украинский певец Макс Барских во время международного телемарафона Save Ukraine 29 мая в Берлине презентовал свою новую песню "Чекай мене". Видео его выступления опубликовано в YouTube канала "1+1".

"Песня родилась как обещание о возвращении и любви. Вся Украина ждет возвращения каждого из нас. Потому что мы можем сделать ее лучше", – анонсировал премьеру трека на своей странице в Instagram певец.

ВИДЕО
Видео: Телеканал 1+1 / YouTube
Теги: Берлин, Макс Барских, песня
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