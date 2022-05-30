  Барских презентовал в Берлине песню об украинцах "Чекай мене". Видео

Барских: Песня родилась как обещание о возвращении и любви
Фото предоставлено командой Макса Барских
Украинский певец Макс Барских во время международного телемарафона Save Ukraine 29 мая в Берлине презентовал свою новую песню "Чекай мене". Видео его выступления опубликовано в YouTube канала "1+1".
"Песня родилась как обещание о возвращении и любви. Вся Украина ждет возвращения каждого из нас. Потому что мы можем сделать ее лучше", – анонсировал премьеру трека на своей странице в Instagram певец.
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