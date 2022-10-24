Группа "Без обмежень" собрала в поддержку ВСУ 8 млн грн во время концертного тура за границей

"Без обмежень": Благодаря концертам мы закупим автомобили, дроны, приборы ночного видения и другие необходимые вещи для украинских военных Фото: bezobmezhen / Instagram

"Благодаря концертам в Европе, Америке, Канаде и Великобритании мы закупим автомобили, дроны, приборы ночного видения и другие необходимые вещи для украинских военных на $200 тыс. – говорится в публикации. – Большая часть этой суммы была выручена именно во время тура по Америке и Канаде".

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