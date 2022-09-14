  I feel good. Макс Барских выпустил первый клип под новым сценическим именем. Видео

Накануне премьеры артист сообщил, что сменил сценический псевдоним.

"Я принял решение создавать будущее уже сегодня и вести вас за собой. Туда, где возможны самые смелые мечты. Я начинаю новую страницу своего творчества под названием Mick Sunday", – заявил он.

ВИДЕО

Контекст:

Настоящее имя артиста – Николай Бортник. Он родился в Херсоне в 1990 году.

До нападения РФ на Украину певец строил карьеру в том числе в России. После вторжения российских оккупантов в Украину певец осудил агрессию РФ и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты, которые были запланированы в РФ, но отменены после нападения России на Украину. Деньги были направлены на гуманитарную помощь Украине.

Певец также запретил любое использование своей музыки в РФ.