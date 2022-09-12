"Буду делиться историями со всеми, кто понимает интернациональный язык". Макс Барских сменил псевдоним и заявил, что будет петь на английском

Макс Барских: Я начинаю новую страницу своего творчества под названием Mick Sunday Фото: max_barskih / Instagram

"Эта война принесла большие изменения в мою жизнь. Но она научила не откладывать свои мечты и желания на завтра. Я принял решение создавать будущее уже сегодня и вести вас за собой. Туда, где возможны самые смелые мечты. Я начинаю новую страницу своего творчества под названием Mick Sunday", – написал артист.

Он сообщил, что под новым именем планирует строить карьеру как англоязычный певец.

"Я буду делиться историями и размышлениями со всеми, кто понимает интернациональный язык", – отметил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Max Barskih | Макс Барских (@max_barskih)