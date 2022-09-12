Бульвар Шоубиз
 
12 сентября, 2022
 
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"Буду делиться историями со всеми, кто понимает интернациональный язык". Макс Барских сменил псевдоним и заявил, что будет петь на английском

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Макс Барских: Я начинаю новую страницу своего творчества под названием Mick Sunday
Макс Барских: Я начинаю новую страницу своего творчества под названием Mick Sunday
Фото: max_barskih / Instagram

Украинский певец Макс Барских сменил сценический псевдоним и теперь будет строить карьеру как Mick Sunday. Об этом он сообщил 12 сентября в Instagram.

"Эта война принесла большие изменения в мою жизнь. Но она научила не откладывать свои мечты и желания на завтра. Я принял решение создавать будущее уже сегодня и вести вас за собой. Туда, где возможны самые смелые мечты. Я начинаю новую страницу своего творчества под названием Mick Sunday", – написал артист.

Он сообщил, что под новым именем планирует строить карьеру как англоязычный певец.

"Я буду делиться историями и размышлениями со всеми, кто понимает интернациональный язык", – отметил он.

Контекст:

Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Он родился в Херсоне в 1990 году.

До нападения РФ на Украину певец строил карьеру в том числе в России. После вторжения российских оккупантов в Украину певец осудил агрессию РФ и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты, которые были запланированы в РФ, но отменены после нападения России на Украину. Деньги были направлены на гуманитарную помощь Украине.

Певец также запретил любое использование своей музыки в РФ

Теги: Макс Барских, певец
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