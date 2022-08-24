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25 августа, 2022
 
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"Многим музыка помогает, исцеляет раны". Макс Барских презентовал песню-мечту "Украина". Видео

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Макс Барских: Пока я не нашел себя нового. Не до конца понимаю, что будет завтра, наверное, как все мы
Макс Барских: Пока я не нашел себя нового. Не до конца понимаю, что будет завтра, наверное, как все мы
Фото предоставлено командой Макса Барских

Украинский певец Макс Барских 24 августа, в День Независимости Украины, на своем канале в YouTube презентовал клип на песню "Украина".

"Пока я не нашел себя нового. Не до конца понимаю, что будет завтра, наверное, как все мы. Но знаю наверняка, что многим музыка помогает, исцеляет раны. В песне мы передаем наши мечты и проектируем самые светлые желания, – анонсировал новую композицию артист. – "Украина" – это песня-мечта. Я верю в такую победу, когда вся страна становится единой несокрушимой семьей".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Max Barskih / YouTube
Контекст:

Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Он родился в Херсоне в 1990 году.

До нападения РФ на Украину певец строил карьеру в том числе в России. После вторжения российских оккупантов в Украину певец осудил агрессию РФ и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты, которые были запланированы в РФ, но отменены после нападения России на Украину. Деньги были направлены на гуманитарную помощь Украине.

Певец также запретил любое использование своей музыки в РФ.

Теги: Украина, война России против Украины, Макс Барских
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