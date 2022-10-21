"Цинично пытаются закрыть рот". Полякова после атаки российских ботов на свою страницу в Instagram обратилась за помощью к министру Федорову

Певица попросила Федорова помочь восстановить ее страницу в Instagram, которую администрация соцсети удалила после жалоб со стороны российских ботов.

Полякова отметила, что подобное происходит систематически со страницами многих известных украинских артистов, которые рассказывают в своих микроблогах правду о российской агрессии против Украины.

"Благодаря своим страницам в Instagram, Facebook мы поддерживаем информационный фронт, сотрудничаем с благотворительными фондами, чтобы внести вклад в нашу общую победу, – написала артистка. – Однако в последнее время на соцсети многих лидеров мнений с многомиллионной аудиторией усилились атаки [российских] ботов, которые приводят к блокированию и удалению этих страниц".

Полякова подчеркнула, что администрация Instagram из-за жалоб ботов постоянно удаляет с ее страницы посты о благотворительных сборах, фотографии с последствиями российских ракетных ударов по украинским городам.

"Нам цинично пытаются закрыть рот в освещении правды, – заявила она. – Я прошу помощи в решении этого вопроса и надеюсь быть услышанной".

