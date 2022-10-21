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21 октября, 2022
 
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"Цинично пытаются закрыть рот". Полякова после атаки российских ботов на свою страницу в Instagram обратилась за помощью к министру Федорову

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Полякова: Благодаря своим страницам в Instagram, Facebook мы поддерживаем информационный фронт
Полякова: Благодаря своим страницам в Instagram, Facebook мы поддерживаем информационный фронт
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова 20 октября записала и разместила на своей странице в Facebook видео, в котором обратилась к вице-премьер-министру – министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.

Певица попросила Федорова помочь восстановить ее страницу в Instagram, которую администрация соцсети удалила после жалоб со стороны российских ботов.

Полякова отметила, что подобное происходит систематически со страницами многих известных украинских артистов, которые рассказывают в своих микроблогах правду о российской агрессии против Украины.

"Благодаря своим страницам в Instagram, Facebook мы поддерживаем информационный фронт, сотрудничаем с благотворительными фондами, чтобы внести вклад в нашу общую победу, – написала артистка. – Однако в последнее время на соцсети многих лидеров мнений с многомиллионной аудиторией усилились атаки [российских] ботов, которые приводят к блокированию и удалению этих страниц".

Полякова подчеркнула, что администрация Instagram из-за жалоб ботов постоянно удаляет с ее страницы посты о благотворительных сборах, фотографии с последствиями российских ракетных ударов по украинским городам.

"Нам цинично пытаются закрыть рот в освещении правды, – заявила она. – Я прошу помощи в решении этого вопроса и надеюсь быть услышанной".

https://www.facebook.com/polyakovamusic/videos/659509318877230/

Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерьми Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

3 июля певица сообщила, что вернулась в Украину.

Теги: война России против Украины, Оля Полякова, блогеры, блокирование, Михаил Федоров, соцсеть
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