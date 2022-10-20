"Кто-то мог подумать, что домохозяйка Кличко теперь еще и поет". Экс-супруга мэра Киева рассказала, почему ее карьера певицы не была успешной

По словам бывшей жены Кличко, она гастролировала в течение трех лет, но ее концерты были убыточными, а на некоторые из них билеты не распродавались Фото: ЕРА

Егорова призналась, что когда в 2016 году записывала свой сольный альбом, хотела заявить о себе как о личности, а не просто быть женой известного человека, но продюсер уговорил "ничего не изобретать", отметив, что все знают ее как Наталью Кличко.

По словам бывшей жены мэра Киева, после выхода альбома она гастролировала в течение трех лет, но ее концерты были убыточными, а на некоторые из них билеты не распродавались.

Егорова подчеркнула, что сожалеет о том, что решила строить карьеру певицы под фамилией мужа, так как "кто-то мог подумать, что это домохозяйка Кличко, которая теперь еще и поет".