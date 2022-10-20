Бульвар Шоубиз
 
20 октября, 2022
 
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"Кто-то мог подумать, что домохозяйка Кличко теперь еще и поет". Экс-супруга мэра Киева рассказала, почему ее карьера певицы не была успешной

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По словам бывшей жены Кличко, она гастролировала в течение трех лет, но ее концерты были убыточными, а на некоторые из них билеты не распродавались
По словам бывшей жены Кличко, она гастролировала в течение трех лет, но ее концерты были убыточными, а на некоторые из них билеты не распродавались
Фото: ЕРА

Проживающая в Германии украинская модель, певица, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова в интервью немецкому изданию Spiegel призналась, что считает ошибкой решение строить карьеру певицы под фамилией мужа.

Егорова призналась, что когда в 2016 году записывала свой сольный альбом, хотела заявить о себе как о личности, а не просто быть женой известного человека, но продюсер уговорил "ничего не изобретать", отметив, что все знают ее как Наталью Кличко.

По словам бывшей жены мэра Киева, после выхода альбома она гастролировала в течение трех лет, но ее концерты были убыточными, а на некоторые из них билеты не распродавались. 

Егорова подчеркнула, что сожалеет о том, что решила строить карьеру певицы под фамилией мужа, так как "кто-то мог подумать, что это домохозяйка Кличко, которая теперь еще и поет".

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

Теги: Виталий Кличко, дети, семья, певица, развод, Наталья Егорова
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