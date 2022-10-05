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05 октября, 2022
 
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"Это не подарки и игрушки". Полякова рассказала о главном желании своей "чудаковатой" дочери

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Полякова: Сегодня наши дети хотят одного быть дома с родителями и мирного неба! Пусть так и будет
Полякова: Сегодня наши дети хотят одного – быть дома с родителями и мирного неба! Пусть так и будет
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова 5 октября опубликовала в Instagram фото своей младшей дочери Алисы. Она посвятила публикацию ее 11-летию.

"Сегодня день рождения этой замечательной и чудаковатой девочки, я так хочу, чтобы у нее все было хорошо, чтобы она была здорова и счастлива, а еще чтобы ее главное желание сбылось. И это не подарки или игрушки и даже не домашние животные. Это вернуться в мирную Украину, домой! Сегодня наши дети хотят одного – быть дома с родителями и мирного неба! Пусть так и будет", – написала Полякова.

Контекст:

Алиса (2011) – младшая дочь Поляковой. В публичном пространстве она называет себя бомжом Валерой. По словам певицы, ее дочь очень любит животных. Сейчас она живет за границей вместе с матерью и бабушкой по материнской линии.

У Алисы есть старшая сестра Мария (2005), она учится в Великобритании.

Муж Поляковой и отец ее дочерей, украинский бизнесмен Вадим Буряковский после полномасштабного вторжения РФ в Украину записался в тероборну.

Теги: дети, война России против Украины, семья, Оля Полякова, певица
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