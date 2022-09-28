Полякова рассказала Ефросининой, благодаря чему не набирает лишний вес

"Я не ела сахар и не пила молоко, когда жила в Киеве. Началась война, понятно, что кто там будет искать то миндалевое молоко. И кто будет искать натуральные сахарозаменители. И я начала есть сахар и пить кофе с обычным молоком,– рассказала певица. – И ничего не поменялось. Это все маркетинг. Молоко можно, сахар можно, – вечером не жрите!"

Певица отметила, что сама она не ест после 18.00 часов.

"Потому что ты здоровая лошадь! – ответила Ефросинина. – Главное, себя убедить".