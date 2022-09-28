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28 сентября, 2022
 
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Полякова рассказала Ефросининой, благодаря чему не набирает лишний вес

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Ефросинина Поляковой:
Ефросинина – Поляковой: 
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова в новом выпуске шоу "Дорослі дівчата", которое 24 сентября вышло на YouTube-канале ее соведущей, блогера Маши Ефросининой, призналась, что после того, как она начала снова употреблять сахар, ее вес не изменился.

"Я не ела сахар и не пила молоко, когда жила в Киеве. Началась война, понятно, что кто там будет искать то миндалевое молоко. И кто будет искать натуральные сахарозаменители. И я начала есть сахар и пить кофе с обычным молоком,–  рассказала певица. – И ничего не поменялось. Это все маркетинг. Молоко можно, сахар можно, – вечером не жрите!"

Певица отметила, что сама она не ест после 18.00 часов. 

"Потому что ты здоровая лошадь!  ответила Ефросинина. – Главное, себя убедить". 

Контекст:

Летом 2020 года Полякова говорила, что весит 65 кг при росте 180 см, 126 из которых составляет длина ног. Певица считает, что женщинам после 35 лет возраста добавляет лишний вес.

Теги: Оля Полякова, певица, Маша Ефросинина, питание
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