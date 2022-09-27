43-летняя Полякова рассказала, что старит женщин, которым больше 35 лет

"Девочки, после 35 лет лишний вес добавляет возраст. В 25 ты можешь быть пышкой с вот такими сиськами, – заявила 43-летняяя Полякова. – Но когда тебе 35 + и у тебя есть лишний вес, ты будешь выглядеть старше, чем худая женщина такого же возраста".

Рассказывая о том, что помогает ей следить за весом, певица заявила, что сейчас не ужинает, но каждый вечер пьет вино.

"Я бухаю каждый день. Я при этом не ем. Я вечером не ем, я только пью", – заявила певица.

Она также призналась, что сделала себе уколы ботокса, а также ходит на аппаратные процедуры по уходу за телом.