Бульвар Шоубиз
 
27 сентября, 2022
 
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43-летняя Полякова рассказала, что старит женщин, которым больше 35 лет

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Полякова: Девочки, после 35 лет лишний вес добавляет возраст
Полякова: Девочки, после 35 лет лишний вес добавляет возраст
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова в новом выпуске шоу "Дорослі дівчата", которое 24 сентября вышло на YouTube-канале ее соведущей, блогера Маши Ефросининой, заявила, что женщин после 35 лет старит лишний вес.

"Девочки, после 35 лет лишний вес добавляет возраст. В 25 ты можешь быть пышкой с вот такими сиськами, –  заявила 43-летняяя Полякова. – Но когда тебе 35 + и у тебя есть лишний вес, ты будешь выглядеть старше, чем худая женщина такого же возраста".

Рассказывая о том, что помогает ей следить за весом, певица заявила, что сейчас не ужинает, но каждый вечер пьет вино.

"Я бухаю каждый день. Я при этом не ем. Я вечером не ем, я только пью", – заявила певица.

Она также призналась, что сделала себе уколы ботокса, а также ходит на аппаратные процедуры по уходу за телом.

Контекст:

Летом 2020 года Полякова говорила, что весит 65 кг при росте 180 см, 126 из которых составляет длина ног. 

Теги: Оля Полякова, певица, похудение
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