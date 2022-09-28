Полякова: Я очень благодарна загранице, что она принимает наших женщин и платит нам. Я, кстати, взяла соцвыплаты

По словам певицы, потратить пособие она могла только на определенные категории товаров.

"Я очень благодарна всей загранице, что она принимает наших женщин и даже платит нам социальные выплаты. Я, кстати, взяла соцвыплаты. Там такую хитрую карту дают, что ты по ней можешь или купить дешевую одежду, либо лекарства, либо продукты", – заявила артистка.

Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

3 июля она сообщила, что вернулась в Украину.