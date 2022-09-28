Бульвар Шоубиз
 
28 сентября, 2022
 
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Полякова: Я очень благодарна загранице, что она принимает наших женщин и платит нам. Я, кстати, взяла соцвыплаты

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Полякова: Там такую хитрую карту дают, что ты по ней можешь или купить дешевую одежду, либо лекарства, либо продукты
Полякова: Там такую хитрую карту дают, что ты по ней можешь или купить дешевую одежду, либо лекарства, либо продукты
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова в новом выпуске шоу "Дорослі дівчата", которое 24 сентября вышло на YouTube-канале ее соведущей, блогера Маши Ефросининой, заявила, что оформила во Франции социальное пособие после того, как переехала туда из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам певицы, потратить пособие она могла только на определенные категории товаров.

"Я очень благодарна всей загранице, что она принимает наших женщин и даже платит нам социальные выплаты. Я, кстати, взяла соцвыплаты. Там такую хитрую карту дают, что ты по ней можешь или купить дешевую одежду, либо лекарства, либо продукты", – заявила артистка.

Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

3 июля она сообщила, что вернулась в Украину.

Теги: Франция, война России против Украины, Оля Полякова
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