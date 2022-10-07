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07 октября, 2022
 
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Полякова показала Ефросининой, как выглядеть моложе. Видео

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Оля Полякова и Маша Ефросинина обсудили пользу массажа лица
Оля Полякова и Маша Ефросинина обсудили пользу массажа лица
Фото: polyakovamusic / Instagram

43-летняя певица Оля Полякова 7 октября в разговоре с ведущей Машей Ефросининой, которой тоже 43, на YouTube-шоу "Взрослые девочки" раскрыла секрет, как ей удается выглядеть моложе своего возраста.

Для этого звезда три раза в неделю делает массаж лица.

"Главное – взять массажный крем или хорошее масло, например масло виноградных косточек, чтобы хорошо скользило", – посоветовала Полякова.

Певица показала пошагово весь процесс массажа.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерьми Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

3 июля она сообщила, что вернулась в Украину.

Теги: шоу-бизнес, мода и красота, Оля Полякова, певица, Маша Ефросинина, массаж
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