  Полякова показала Ефросининой, как выглядеть моложе. Видео

Для этого звезда три раза в неделю делает массаж лица.

"Главное – взять массажный крем или хорошее масло, например масло виноградных косточек, чтобы хорошо скользило", – посоветовала Полякова.

Певица показала пошагово весь процесс массажа.

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Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерьми Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

3 июля она сообщила, что вернулась в Украину.