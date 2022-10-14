Защитник "Азовстали" Дианов передаст побратимам 23 млн донатов, так как его лечение оплатит Ахметов

"Все ваши донаты передаю на лечение побратимам! Они должны найти правильное и честное применение. Я получил колоссальную сумму помощи от простых граждан. В общей сложности 23 млн 430 тыс. грн. Нет достаточных слов благодарности всем вам. Я планировал потратить их на лечение. Однако, как я уже говорил ранее, Ринат Ахметов и футбольный клуб "Шахтер" решили помочь мне с лечением, с поиском лучших врачей за рубежом, с подготовкой документов. Это дает мне надежду, что у меня снова будет полноценная правая рука", – написал морской пехотинец.
Он добавил, что собирается помочь в реабилитации как можно большему количеству ветеранов.
"Я знаю, что мне повезло больше, чем многим ребятам. Я мечтаю о том, что так же я смогу помочь и другим ребятам. Моя главная цель: чтобы ампутаций было меньше, а ветеранов со здоровыми конечностями – больше. Поэтому я решил направить все собранные средства моим побратимам. Вы стремились помочь мне одному, а, надеюсь, поможете многим защитникам Украины", – заявил Дианов.
Дианов (позывной Мишаня) – один из защитников "Азовстали", чьи портреты 10 мая публиковала пресс-служба "Азова". Уже тогда у него рука была в гипсе. В конце месяца он вместе с остальными защитниками Мариуполя покинул завод.
21 сентября Дианов вернулся в Украину в результате обмена пленными. Кроме него, Украина освободила из российского плена вчера 214 человек, в том числе 10 иностранцев.
Из плена морпех вернулся в тяжелом физическом состоянии: рука не срослась, и сейчас в ней не хватает 4 см кости. Дианову нужна операция, но сначала военнослужащему необходимо набрать вес – он потерял 40 кг, рассказывала его сестра.