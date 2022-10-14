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Защитник "Азовстали" Дианов передаст побратимам 23 млн донатов, так как его лечение оплатит Ахметов

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Михаил Дианов (справа): Я получил колоссальную сумму помощи от простых граждан. В общей сложности 23 млн 430 тыс. грн
Михаил Дианов (справа): Я получил колоссальную сумму помощи от простых граждан. В общей сложности 23 млн 430 тыс. грн
Фото: Михайло Олександрович Діанов / Facebook

Защитник "Азовстали" Михаил Дианов решил передать все собранные на его лечение 23 млн грн другим раненым, так как все расходы на его лечение и реабилитацию взял на себя бизнесмен Ринат Ахметов и его футбольный клуб "Шахтер". Об этом Дианов сообщил на своей странице в Facebook.

"Все ваши донаты передаю на лечение побратимам! Они должны найти правильное и честное применение. Я получил колоссальную сумму помощи от простых граждан. В общей сложности 23 млн 430 тыс. грн. Нет достаточных слов благодарности всем вам. Я планировал потратить их на лечение. Однако, как я уже говорил ранее, Ринат Ахметов и футбольный клуб "Шахтер" решили помочь мне с лечением, с поиском лучших врачей за рубежом, с подготовкой документов. Это дает мне надежду, что у меня снова будет полноценная правая рука", – написал морской пехотинец.

Он добавил, что собирается помочь в реабилитации как можно большему количеству ветеранов.

"Я знаю, что мне повезло больше, чем многим ребятам. Я мечтаю о том, что так же я смогу помочь и другим ребятам. Моя главная цель: чтобы ампутаций было меньше, а ветеранов со здоровыми конечностями – больше. Поэтому я решил направить все собранные средства моим побратимам. Вы стремились помочь мне одному, а, надеюсь, поможете многим защитникам Украины", – заявил Дианов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0wwTKY8LBf954DFJMKGtx7S3SUX4tESsSNf4JPFXQNuxPt8odR4Pnr6Y2fE2nHtuLl&id=100029339143225

Контекст:

Дианов (позывной Мишаня) – один из защитников "Азовстали", чьи портреты 10 мая публиковала пресс-служба "Азова". Уже тогда у него рука была в гипсе. В конце месяца он вместе с остальными защитниками Мариуполя покинул завод. 

21 сентября Дианов вернулся в Украину в результате обмена пленными. Кроме него, Украина освободила из российского плена вчера 214 человек, в том числе 10 иностранцев.

Из плена морпех вернулся в тяжелом физическом состоянии: рука не срослась, и сейчас в ней не хватает 4 см кости. Дианову нужна операция, но сначала военнослужащему необходимо набрать вес – он потерял 40 кг, рассказывала его сестра.

Теги: Ринат Ахметов, Мариуполь, ветераны, помощь, Азовсталь, реабилитация, лечение, расходы, Михаил Дианов
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