"Я гнил полностью". Морпех Дианов рассказал о буднях на "Азовстали" и в плену у оккупантов

Как отмечают журналисты, Дианов на войне с 2015 года. До Мариуполя и плена он был гранатометчиком в приазовских степях, затем раненый попал на завод Ильича и "Азовмаш", а уже оттуда удалось выехать на "Азовсталь". Он говорит, что больше всего не любил авиаудары по заводу.

"Ожидается массовый авиаудар" и все ты становишься между какими-то суперперекрытиями. А массовые авиаудар – это не летит истребитель или штурмовик и бросил там бомбу, это летит эскадрилья бомбардировщиков и бум-бум-бум. Эта вся штука трясется, через вентиляцию входит пыль и мы все в масках были, дышать было невозможно", – рассказывает о буднях в "Азовстале".

После Мариуполя Диаов попал в плен к боевикам и находился в поселке Оленовка. Свое пребывание там он сравнивает с концлагерем.

"Непонятную кашу, то ли это пшенка, то ли ячка... Непонятно. Вот такого цвета (показывает на парапет цвета бетона. – "ГОРДОН")", – так Дианов описывает еду, которой его кормили в плену.

По его словам, до обмена из Оленевки его вывозили только раз, чтобы снять аппарат наружной фиксации.

"Мне аппарат снимали плоскогубцами, без наркоза. "Ты же морпех, давай, терпи". Один держал за плечо, а другой снимал мне аппарат. Терпел, где я должен был деться. Его нужно было снимать. Кость была этим аппаратом повреждена капитально, я гнил полностью", – рассказывает он.

Сейчас в его руке не хватает 4 см кости. Ортез для своей поврежденной конечности морпех сделал сам и не позволяет врачам что-либо поменять.

Военный уверен, что ему обязательно восстановят руку и он снова будет играть на музыкальных инструментах. В мирной жизни он был музыкантом, в Тернополе имел свою группу и больше любил играть на бас-гитаре.

Также он мечтает о рыбалке и о том, как будет работать, откроет свою мастерскую по металлу, а еще встретится со своим кумиром по "металлическому делу" – блогером дядей Максимом. Что удивляет Дианова после возвращения из плена – это то, что он стал очень популярным. Поэтому сейчас есть новая мечта.

"Я хочу просто пройтись по Киеву, чтобы меня никто не трогал, зайти в магазин и купить не очень нужную мне вещь. Я собирал давно деньги, чтобы купить себе какую-нибудь безделушку, поиграть ею два часа может и поставить на полки, потому что я ее купил", – рассказывает Михаил.

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Видео: ТСН / YouTube