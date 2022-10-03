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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Держали в идеальном состоянии". Украинский морпех Дианов рассказал о "ядерном" бомбоубежище на "Азовстали"

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"Азовсталь" был последним оплотом украинских военных в Мариуполе
"Азовсталь" был последним оплотом украинских военных в Мариуполе
Фото: ЕРА

В ходе боев за Мариуполь Донецкой области его защитники оказались в бомбоубежище завода "Азовсталь" и были удивлены, в каком хорошем состоянии оно находится. Об этом в опубликованном 2 октября интервью YouTube-каналу Front 18 рассказал морской пехотинец, один из защитников "Азовстали" Михаил Дианов.

Морпех отметил, что когда он и его сослуживцы попали в бомбоубежище, там были везде инструкции – о химической, биологической, ядерной атаках, что в помещении делать, "что крутить, как перекрываются клапана вентиляции, как можно крутить, и вентиляция внутри фильтруется".

"[Владелец "Азовстали" бизнесмен Ринат] Ахметов, оказывается, эти все помещения держал в идеальном состоянии, потому что нигде ни штукатурка не была облущена, краска везде была прекрасная и так далее, то есть это помещение готово было принять нас", – объяснил Дианов.

По его словам, на инструкциях в этом "ядерном" бомбоубежище было указано, что толщина пола составляет 1 метр, стены – 2 метра, а железобетонный потолок – 4,5 метра плюс выше еще подушка из более мягкого материала.

Дианов подчеркнул, что находился там до тех пор, пока защитники Мариуполя не начали попадать в плен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Завод "Азовсталь" – последний оплот украинских военных в Мариуполе. В бомбоубежищах завода находились не только защитники города, но и мирные жители, скрывавшиеся от бомбежек российских оккупантов.

Контекст:

Дианов (позывной Мишаня) – военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Михаила Белинского. Он – один из защитников "Азовстали", чьи портреты 10 мая публиковала пресс-служба "Азова". Уже тогда у него рука была в гипсе. В конце месяца он вместе с остальными защитниками Мариуполя покинул завод.

21 сентября Дианов вернулся в Украину в результате обмена пленными. Кроме него, Украина освободила из российского плена тогда 214 человек, в том числе 10 иностранцев.

Теги: Ринат Ахметов, война, военные, Мариуполь, бомбоубежище, Азовсталь, война России против Украины, военнослужащий, Михаил Дианов
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