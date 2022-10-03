"Держали в идеальном состоянии". Украинский морпех Дианов рассказал о "ядерном" бомбоубежище на "Азовстали"

Морпех отметил, что когда он и его сослуживцы попали в бомбоубежище, там были везде инструкции – о химической, биологической, ядерной атаках, что в помещении делать, "что крутить, как перекрываются клапана вентиляции, как можно крутить, и вентиляция внутри фильтруется".

"[Владелец "Азовстали" бизнесмен Ринат] Ахметов, оказывается, эти все помещения держал в идеальном состоянии, потому что нигде ни штукатурка не была облущена, краска везде была прекрасная и так далее, то есть это помещение готово было принять нас", – объяснил Дианов.

По его словам, на инструкциях в этом "ядерном" бомбоубежище было указано, что толщина пола составляет 1 метр, стены – 2 метра, а железобетонный потолок – 4,5 метра плюс выше еще подушка из более мягкого материала.

Дианов подчеркнул, что находился там до тех пор, пока защитники Мариуполя не начали попадать в плен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Завод "Азовсталь" – последний оплот украинских военных в Мариуполе. В бомбоубежищах завода находились не только защитники города, но и мирные жители, скрывавшиеся от бомбежек российских оккупантов.