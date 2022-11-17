Морпех Дианов передал собранные ему 3 млн грн детям погибших героев "Азовстали"

"Как я и обещал, начинаю передавать собранные мне в помощь деньги тем, кто в этом нуждается. Очень много времени и усилий ушло на то, чтобы убедиться, кому я действительно могу доверять. Как я говорил, ваши деньги – это огромная ответственность. Первые 3 млн грн я перевел Ассоциации семей защитников "Азовстали". Организацией руководят в том числе сами азовстальцы, и они знают, каким семьям сейчас больше всего нужна помощь", – отметил Дианов.
Он добавил, что в плену считал каждый день, как день, приближающий к свободе.
"Это был единственный путь, как не сойти с ума или не отчаяться. Каждый последующий давался все труднее. Но я лично знал, что меня дома ждет дочь. Но есть и те дети, которые уже не увидят родителей. Это самое ужасное. Эти деньги пойдут детям погибших героев "Азовстали", – написал морпех.
Все расходы по лечению Михаила Дианова взял на себя футбольный клуб "Шахтер" Рината Ахметова, поэтому собранные пожертвования на его лечение Дианов решил отдать своим побратимам.
Дианов (позывной Мишаня) – один из защитников "Азовстали", чьи портреты 10 мая публиковала пресс-служба "Азова". Уже тогда у него рука была в гипсе. В конце месяца он вместе с остальными защитниками Мариуполя покинул завод.
21 сентября Дианов вернулся в Украину в результате обмена пленными. Кроме него, Украина освободила из российского плена 214 человек, в том числе 10 иностранцев.
Из плена морпех вернулся в тяжелом физическом состоянии: рука не срослась, и сейчас в ней не хватает 4 см кости. Дианову нужна операция, но сначала военнослужащему необходимо набрать вес – он потерял 40 кг, рассказывала его сестра.