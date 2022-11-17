Морпех Дианов передал собранные ему 3 млн грн детям погибших героев "Азовстали"

Михаил Дианов: Есть дети, которые уже не увидят родителей. Это самое ужасное Фото: Михайло Олександрович Діанов / Facebook

"Как я и обещал, начинаю передавать собранные мне в помощь деньги тем, кто в этом нуждается. Очень много времени и усилий ушло на то, чтобы убедиться, кому я действительно могу доверять. Как я говорил, ваши деньги – это огромная ответственность. Первые 3 млн грн я перевел Ассоциации семей защитников "Азовстали". Организацией руководят в том числе сами азовстальцы, и они знают, каким семьям сейчас больше всего нужна помощь", – отметил Дианов.

Он добавил, что в плену считал каждый день, как день, приближающий к свободе.

"Это был единственный путь, как не сойти с ума или не отчаяться. Каждый последующий давался все труднее. Но я лично знал, что меня дома ждет дочь. Но есть и те дети, которые уже не увидят родителей. Это самое ужасное. Эти деньги пойдут детям погибших героев "Азовстали", – написал морпех.

Все расходы по лечению Михаила Дианова взял на себя футбольный клуб "Шахтер" Рината Ахметова, поэтому собранные пожертвования на его лечение Дианов решил отдать своим побратимам.