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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Морпех Дианов передал собранные ему 3 млн грн детям погибших героев "Азовстали"

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Михаил Дианов: Есть дети, которые уже не увидят родителей. Это самое ужасное
Михаил Дианов: Есть дети, которые уже не увидят родителей. Это самое ужасное
Фото: Михайло Олександрович Діанов / Facebook

Морской пехотинец, защитник Мариуполя Михаил Дианов передал первые 3 млн грн, собранные украинцами на его лечение, Ассоциации семей защитников "Азовстали". Об этом он написал в своем Facebook.

"Как я и обещал, начинаю передавать собранные мне в помощь деньги тем, кто в этом нуждается. Очень много времени и усилий ушло на то, чтобы убедиться, кому я действительно могу доверять. Как я говорил, ваши деньги – это огромная ответственность. Первые 3 млн грн я перевел Ассоциации семей защитников "Азовстали". Организацией руководят в том числе сами азовстальцы, и они знают, каким семьям сейчас больше всего нужна помощь", – отметил Дианов.

Он добавил, что в плену считал каждый день, как день, приближающий к свободе.

"Это был единственный путь, как не сойти с ума или не отчаяться. Каждый последующий давался все труднее. Но я лично знал, что меня дома ждет дочь. Но есть и те дети, которые уже не увидят родителей. Это самое ужасное. Эти деньги пойдут детям погибших героев "Азовстали", – написал морпех.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02YbvVbrfvdXzH3DzH8WdEzJeN6JFAMx4soubeKnUaJu35TcB1yF6UakYyFkwprskQl&id=100029339143225

Все расходы по лечению Михаила Дианова взял на себя футбольный клуб "Шахтер" Рината Ахметова, поэтому собранные пожертвования на его лечение Дианов решил отдать своим побратимам.

Контекст:

Дианов (позывной Мишаня) – один из защитников "Азовстали", чьи портреты 10 мая публиковала пресс-служба "Азова". Уже тогда у него рука была в гипсе. В конце месяца он вместе с остальными защитниками Мариуполя покинул завод. 

21 сентября Дианов вернулся в Украину в результате обмена пленными. Кроме него, Украина освободила из российского плена 214 человек, в том числе 10 иностранцев.

Из плена морпех вернулся в тяжелом физическом состоянии: рука не срослась, и сейчас в ней не хватает 4 см кости. Дианову нужна операция, но сначала военнослужащему необходимо набрать вес – он потерял 40 кг, рассказывала его сестра.

Теги: пожертвование, Мариуполь, помощь, Азовсталь, война России против Украины, погибшие, Михаил Дианов
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