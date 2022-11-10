"Угадаете, где он будет развеваться?". Ермак встретился с начальником штаба "Азова" и показал флаг Украины с подписями командиров – защитников "Азовстали"

Об этом Ермак сообщил в Telegram.

"С Богданом Тавром Кротевичем. Будет [полыхать] (Ермак вставил эмодзи огня. – "ГОРДОН"). А еще у нас флаг с подписями командиров – защитников "Азовстали", – написал глава ОПУ. – Угадаете, где он будет развеваться?"

Кротевич в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказывал уверенность в победе Украины в войне с Россией, но подчеркнул: противника нельзя недооценивать.

По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, в войне против России "наступает решающий период".

Война России против Украины. Главное (обновляется)