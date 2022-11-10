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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Угадаете, где он будет развеваться?". Ермак встретился с начальником штаба "Азова" и показал флаг Украины с подписями командиров – защитников "Азовстали"

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Ермак 9 ноября провел встречу с Кротевичем
Ермак 9 ноября провел встречу с Кротевичем
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак 9 ноября провел встречу с начальником штаба полка "Азов" майором Богданом Кротевичем (позывной Тавр).

Об этом Ермак сообщил в Telegram.

"С Богданом Тавром Кротевичем. Будет [полыхать] (Ермак вставил эмодзи огня. – "ГОРДОН"). А еще у нас флаг с подписями командиров – защитников "Азовстали", – написал глава ОПУ. – Угадаете, где он будет развеваться?"

Кротевич в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказывал уверенность в победе Украины в войне с Россией, но подчеркнул: противника нельзя недооценивать.

По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, в войне против России "наступает решающий период".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который контролировали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в июне уточнил, что российские оккупанты держат в плену более 2,5 тыс. защитников "Азовстали" – их перевезли из Мариуполя в Новоазовск и Оленовку, расположенные на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину, среди них был и Кротевич.

Теги: Россия, Украина, Мариуполь, флаг, полк Азов, Азовсталь, война России против Украины, Офис президента Украины, Андрей Ермак, встреча, Богдан Кротевич
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