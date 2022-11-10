"Угадаете, где он будет развеваться?". Ермак встретился с начальником штаба "Азова" и показал флаг Украины с подписями командиров – защитников "Азовстали"

Об этом Ермак сообщил в Telegram.
"С Богданом Тавром Кротевичем. Будет [полыхать] (Ермак вставил эмодзи огня. – "ГОРДОН"). А еще у нас флаг с подписями командиров – защитников "Азовстали", – написал глава ОПУ. – Угадаете, где он будет развеваться?"
Кротевич в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказывал уверенность в победе Украины в войне с Россией, но подчеркнул: противника нельзя недооценивать.
По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, в войне против России "наступает решающий период".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который контролировали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в июне уточнил, что российские оккупанты держат в плену более 2,5 тыс. защитников "Азовстали" – их перевезли из Мариуполя в Новоазовск и Оленовку, расположенные на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину, среди них был и Кротевич.