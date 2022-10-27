Начальник штаба "Азова" Кротевич: То, что россияне так быстро оказались в Херсоне и затем в Мариуполе, – либо госизмена, либо преступная халатность. Думаю, преступная халатность и ошибки командования

"Это либо государственная измена, либо преступная халатность. Я для себя думаю, что это все-таки преступная халатность и ошибки командования, которое за это отвечало. Но я хочу отметить, что за оборону со стороны Крыма отвечала не зона Объединенных сил, а за оборону Крыма должно было отвечать ОК "Юг", я так понимаю", – сказал Кротевич.

По его словам, если там и была заминирована территория, противник смог бы ее пройти.

"Минные поля... Более гражданские люди думают, что это догма, но минные поля – это вообще не проблема... Но артиллерия – РСЗО – могла полностью перекрыть этот перешеек, этот узкий коридор мобильности. Почему так не произошло, я не знаю", – сказал он.

Кротевич отметил, что очень надеялся, что, когда он и другие азовцы вернутся домой из плена, уже будет известно, "кто виноват".

"Потому что тот, кто за это ответственен, – даже если он это сделал не специально, – он идиот, он дебил. И этот, я извиняюсь, дебил может до сих пор командовать какими-то войсками по-дебильному. Поэтому такие вопросы... Ничего себе – отдали территорию без боя. Это уже потом не разберемся", – резюмировал он.

Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться. Читайте полную версию интервью

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