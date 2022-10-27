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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Начальник штаба "Азова" Кротевич: На "Азовстали" метрах в 50 от меня взорвалась 120-я мина. Моя первая мысль: "Господи, как это прекрасно!"

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Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который контролировали украинские военные
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который контролировали украинские военные
Фото: ЕРА

Начальник штаба полка "Азов" майор Богдан Кротевич (позывной Тавр) рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что не ощущал на войне страха.

"Есть военный юмор. Не все гражданские его понимают, конечно. Но это нормально. Гражданский человек, наверное, все-таки к войне, к взрывам не должен привыкать. Но мы настолько привыкли, что нас это вообще не касается. Я последние три дня перед командой на выход с "Азовстали"... Помню, как метрах в 50 взорвалась 120-я мина, и я очень хорошо помню, как происходит сам взрыв. Я за всю жизнь часто достаточно... Ну, не так часто, грубо говоря, как пехотинцы, я все-таки штабник, штабной офицер. Увидел взрыв – и у меня первая мысль: "Господи, как это прекрасно..." То есть я художник немножечко, самоучка – и взрыв достаточно красиво для меня выглядит. Может, это какая-то, знаете, профессиональная деформация. Не хотел это слово использовать. Но возможно", – сказал Кротевич.

По его словам, массированные обстрелы завода "Азовсталь" периодически вызывали у украинских военных лишь улыбку.

"Опять-таки, мы не просто военнослужащие. Я говорю только про полк "Азов". Я не говорю, что другие подразделения, там, не воевали и так далее. Все воевали абсолютно. Большинство воевали хорошо. Были такие ребята, конечно, которые надели военную форму и не знали, что им делать. Мы бойцы, мы воины, и поэтому для нас это было, как удар для боксера. То есть это идет спарринг. Естественно, нас подбивало, когда наши люди гибли от этих взрывов. Но их было настолько большое количество, что это ничего не вызывало, кроме, там, улыбки", – отметил Кротевич.

Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который контролировали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в июне уточнил, что российские оккупанты держат в плену более 2,5 тыс. защитников "Азовстали" – их перевезли из Мариуполя в Новоазовск и Оленовку, расположенные на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину, среди них был и Кротевич.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Азовсталь, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Богдан Кротевич
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