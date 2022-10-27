Начальник штаба "Азова" Кротевич: На "Азовстали" метрах в 50 от меня взорвалась 120-я мина. Моя первая мысль: "Господи, как это прекрасно!"

"Есть военный юмор. Не все гражданские его понимают, конечно. Но это нормально. Гражданский человек, наверное, все-таки к войне, к взрывам не должен привыкать. Но мы настолько привыкли, что нас это вообще не касается. Я последние три дня перед командой на выход с "Азовстали"... Помню, как метрах в 50 взорвалась 120-я мина, и я очень хорошо помню, как происходит сам взрыв. Я за всю жизнь часто достаточно... Ну, не так часто, грубо говоря, как пехотинцы, я все-таки штабник, штабной офицер. Увидел взрыв – и у меня первая мысль: "Господи, как это прекрасно..." То есть я художник немножечко, самоучка – и взрыв достаточно красиво для меня выглядит. Может, это какая-то, знаете, профессиональная деформация. Не хотел это слово использовать. Но возможно", – сказал Кротевич.

По его словам, массированные обстрелы завода "Азовсталь" периодически вызывали у украинских военных лишь улыбку.

"Опять-таки, мы не просто военнослужащие. Я говорю только про полк "Азов". Я не говорю, что другие подразделения, там, не воевали и так далее. Все воевали абсолютно. Большинство воевали хорошо. Были такие ребята, конечно, которые надели военную форму и не знали, что им делать. Мы бойцы, мы воины, и поэтому для нас это было, как удар для боксера. То есть это идет спарринг. Естественно, нас подбивало, когда наши люди гибли от этих взрывов. Но их было настолько большое количество, что это ничего не вызывало, кроме, там, улыбки", – отметил Кротевич.

Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться. Полный текст интервью

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