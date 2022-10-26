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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ассоциация семей защитников "Азовстали" проведет в Киеве благотворительное спортивное мероприятие "Идея нации"

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Программа мероприятия в поддержку семей защитников "Азостали" включает в себя несколько видов спортивных активностей
Программа мероприятия в поддержку семей защитников "Азостали" включает в себя несколько видов спортивных активностей 
Фото: azovstalfamilies / Instagram

29 октября в киевском Urban Park, расположенном на проспекте Академика Глушкова, 1, корпус 20, состоится спортивное мероприятие "Идея нации" в поддержку находящихся в плену защитников "Азовстали". Об этом сообщается на странице Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте azovstal-sportsday.online, сделав благотворительный взнос. Собранные средства в полном объеме будут переведены в поддержку семей защитников "Азовстали". 

Программа мероприятия включает в себя несколько видов спортивных активностей и мастер-классы.  Акция начнется в 12.00 и продлится до 17.00. Все участники получат памятные призы.

Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который контролировали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в июне уточнил, что российские оккупанты держат в плену более 2,5 тыс. защитников "Азовстали" – их перевезли из Мариуполя в Новоазовск и Оленовку, расположенные на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину.

Теги: спорт, Мариуполь, Азовсталь, пленные, война России против Украины, обмен пленными, акция
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