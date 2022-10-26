Ассоциация семей защитников "Азовстали" проведет в Киеве благотворительное спортивное мероприятие "Идея нации"

Программа мероприятия в поддержку семей защитников "Азостали" включает в себя несколько видов спортивных активностей Фото: azovstalfamilies / Instagram

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте azovstal-sportsday.online, сделав благотворительный взнос. Собранные средства в полном объеме будут переведены в поддержку семей защитников "Азовстали".

Программа мероприятия включает в себя несколько видов спортивных активностей и мастер-классы. Акция начнется в 12.00 и продлится до 17.00. Все участники получат памятные призы.