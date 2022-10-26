Начальник штаба "Азова" Кротевич: Я не могу сказать стопроцентно, что командир 36-й бригады Баранюк был завербован РФ. Но как он выжил при прорыве – для меня тайна

Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал вернувшийся из российского плена начальник штаба полка "Азов" майор Богдан Кротевич (позывной Тавр).

Баранюк самолично принял решение идти на прорыв, хотя командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис) и командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Денис Шлега убеждали не делать этого, подчеркнул Кротевич.

"До того, как он самолично принял решение идти на прорыв, – до этого сдался в плен почти в полном составе 501-й батальон [морской пехоты]. Я просто всегда отмечаю восьмерых человек. Восемь человек и начальник штаба в плен не сдавались из 501-го батальона. Это достойное на тот момент действие. Я считаю, что люди должны об этом знать. А после этого остальная 36-я бригада морской пехоты, которая сдалась в плен после попытки прорыва Баранюка... Он же кинул свою колонну. Без приказа, без сигнала просто выстроил колонну и сказал: "Парни..." Он мог сказать, что пришел приказ сверху. Хотя приказа такого не было, 100%. Потому что Редис тогда и полковник Денис Шлега обзвонили всех. То есть "остановите полковника Баранюка". Но он все равно принял такое решение. Своему личному составу, скорее всего, сказал, что приказ сверху есть. Они же проверить не могли. И вот та морская пехота, которая сдалась после попытки прорыва Баранюка, – она попала в такую ситуацию. Это в районе тысячи человек. Они просто были брошены своим командиром", – рассказал начштаба "Азова".

После этого, напомнил Кротевич, и.о. командира 36-й ОМБР Сергей Волынский ночью собрал военнослужащих, "которых успел собрать", и 12 апреля эта часть бригады воссоединилась с "Азовом" на "Азовстали".

Кротевич добавил, что на вопрос, был ли Баранюк завербован россиянами, может лучше ответить Волынский, который был в российском плену и которого вместе с другими командирами гарнизона Мариуполя в ходе обмена в сентябре вывезли в Турцию.

"Лично мне он [Волынский] говорил, что Баранюк часто хвастался тем, что у него есть друг – командир дивизии или бригады в Российской Федерации. Часто он говорил, что у него зарплата больше, и так далее. И когда ему офицеры – его личный состав уже – начали делать замечания, то есть "к чему вы ведете?" – он такой: "А нет, ни к чему". Возможно, он таким образом хотел переубедить некоторых других людей. Я не могу сказать стопроцентно, что он завербован, и так далее. Но как он выжил при прорыве – для меня это тайна. Потому что когда был прорыв, туда летело все. Это штабная колонна: их там три-четыре машины максимум – туда летело все: авиация, артиллерия и так далее. Там выжить было нереально. Но он выжил", – добавил военнослужащий.

Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube