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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Начальник штаба "Азова" Кротевич: Я не могу сказать стопроцентно, что командир 36-й бригады Баранюк был завербован РФ. Но как он выжил при прорыве – для меня тайна

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Баранюк после прорыва из окруженного Мариуполя попал в плен
Баранюк после прорыва из окруженного Мариуполя попал в плен
Скриншот: Військове телебачення України / YouTube

Когда весной часть 36-й бригады морской пехоты пошла на прорыв из окруженного Мариуполя Донецкой области, военнослужащих атаковало такое количество сил российских оккупантов, что выжить в колонне не было возможности, но командир бригады полковник Владимир Баранюк выжил и сейчас находится в плену у оккупантов.

Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал вернувшийся из российского плена начальник штаба полка "Азов" майор Богдан Кротевич (позывной Тавр). 

Баранюк самолично принял решение идти на прорыв, хотя командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис) и командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Денис Шлега убеждали не делать этого, подчеркнул Кротевич. 

"До того, как он самолично принял решение идти на прорыв, – до этого сдался в плен почти в полном составе 501-й батальон [морской пехоты]. Я просто всегда отмечаю восьмерых человек. Восемь человек и начальник штаба в плен не сдавались из 501-го батальона. Это достойное на тот момент действие. Я считаю, что люди должны об этом знать. А после этого остальная 36-я бригада морской пехоты, которая сдалась в плен после попытки прорыва Баранюка... Он же кинул свою колонну. Без приказа, без сигнала просто выстроил колонну и сказал: "Парни..." Он мог сказать, что пришел приказ сверху. Хотя приказа такого не было, 100%. Потому что Редис тогда и полковник Денис Шлега обзвонили всех. То есть "остановите полковника Баранюка". Но он все равно принял такое решение. Своему личному составу, скорее всего, сказал, что приказ сверху есть. Они же проверить не могли. И вот та морская пехота, которая сдалась после попытки прорыва Баранюка, – она попала в такую ситуацию. Это в районе тысячи человек. Они просто были брошены своим командиром", – рассказал начштаба "Азова". 

После этого, напомнил Кротевич, и.о. командира 36-й ОМБР Сергей Волынский ночью собрал военнослужащих, "которых успел собрать", и 12 апреля эта часть бригады воссоединилась с "Азовом" на "Азовстали"

Кротевич добавил, что на вопрос, был ли Баранюк завербован россиянами, может лучше ответить Волынский, который был в российском плену и которого вместе с другими командирами гарнизона Мариуполя в ходе обмена в сентябре вывезли в Турцию.

"Лично мне он [Волынский] говорил, что Баранюк часто хвастался тем, что у него есть друг – командир дивизии или бригады в Российской Федерации. Часто он говорил, что у него зарплата больше, и так далее. И когда ему офицеры – его личный состав уже – начали делать замечания, то есть "к чему вы ведете?" – он такой: "А нет, ни к чему". Возможно, он таким образом хотел переубедить некоторых других людей. Я не могу сказать стопроцентно, что он завербован, и так далее. Но как он выжил при прорыве – для меня это тайна. Потому что когда был прорыв, туда летело все. Это штабная колонна: их там три-четыре машины максимум – туда летело все: авиация, артиллерия и так далее. Там выжить было нереально. Но он выжил", – добавил военнослужащий. 

Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться. Читайте полную версию интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

36-я ОМБР – одно из подразделений, которое было задействовано в обороне Мариуполя. Баранюк, командовавший бригадой 18 марта "за мужество, эффективные действия по отражению атак врага и защиту" Мариуполя получил звание Героя Украины. В тот же день это звание за такие же заслуги президент Украины Владимир Зеленский присвоил Редису. 

Прокопенко 8 мая, еще во время обороны Мариуполя, рассказал в интервью, что сдача в плен российским оккупантам части 36-й бригады морской пехоты привела к оголению тылов защитников города. Он заявлял, что действия бригады "не поддаются никакому логическому объяснению"

"Сначала один батальон внезапно сдался в плен, это было еще 4 апреля. В результате чего мы потеряли в то время единственный путь сообщения между "Азовом" и 36-й бригадой. Затем неожиданно командир 36-й бригады принял решение, никого не предупредив, просто пойти на прорыв в неизвестном направлении и тем самым потерял многих людей [...]. Нескоординированные действия, внезапно произошедшие со стороны 36-й бригады, привели к катастрофическим последствиям, которые уже нельзя было вернуть назад. Это было решение командира 36-й бригады полковника Баранюка или его на это кто-то подтолкнул из руководства – мне неизвестно. Но в любом случае оно было совершенно нелогичным – на заводе Ильича еще достаточно долго можно было держать оборону", – рассказал он, подчеркнув, что у подразделения было достаточно боевой техники и боеприпасов. 

Через несколько недель защитники Мариуполя, которые держали оборону на "Азовстали", вышли с территории завода и попали в плен к оккупантам. По словам Кротевича, азовцев в плену у россиян остается больше 700, а защитников Мариуполя – более 2 тыс.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, плен, Азовсталь, морская пехота, война России против Украины, Денис Прокопенко, Владимир Баранюк, Сергей Волынский, Денис Шлега, Богдан Кротевич
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