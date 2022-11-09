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"Кто-то думает, что очень хитрый, но мы на шаг впереди". Ермак написал пост после приказа Шойгу об отводе войск РФ из Херсона

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Украина "на шаг впереди" в войне против РФ, отметил Ермак
Украина "на шаг впереди" в войне против РФ, отметил Ермак
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак 9 ноября написал пост в Telegrаm после приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу об отводе российских оккупантов из Херсона.

"Кто-то думает, что очень хитрый… Но мы на шаг впереди", – отметил руководитель ОПУ.

Шойгу 9 ноября после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Советник Ермака Михаил Подоляк отметил, что "пока над Херсоном не развевается украинский флаг, нет смысла говорить о выводе российских войск".

"Действия говорят громче слов. Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя. В городе сохраняется значительная часть ru-группировки, в регион подтягиваются дополнительные резервы. Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не на срежиссированные телевизионные заявления", – подчеркнул Подоляк в Twitter.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Это может быть провокацией россиян, которые активно создают видимость отступления из областного центра, а сами готовятся к уличным боям, считает глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, технику ГСЧСархивные документыоборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи и другую городскую технику.

Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября Гуменюк.

9 ноября пропагандистские росСМИ сообщили, что в ДТП погиб херсонский коллаборант, так называемый замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, Сергей Шойгу, война России против Украины, минобороны РФ, Офис президента Украины, Андрей Ермак, российские оккупанты, деоккупация
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