"Кто-то думает, что очень хитрый, но мы на шаг впереди". Ермак написал пост после приказа Шойгу об отводе войск РФ из Херсона

Украина "на шаг впереди" в войне против РФ, отметил Ермак Фото: president.gov.ua

"Кто-то думает, что очень хитрый… Но мы на шаг впереди", – отметил руководитель ОПУ.

Шойгу 9 ноября после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Советник Ермака Михаил Подоляк отметил, что "пока над Херсоном не развевается украинский флаг, нет смысла говорить о выводе российских войск".

"Действия говорят громче слов. Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя. В городе сохраняется значительная часть ru-группировки, в регион подтягиваются дополнительные резервы. Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не на срежиссированные телевизионные заявления", – подчеркнул Подоляк в Twitter.

Война России против Украины. Главное (обновляется)