Оккупанты понимают, что не удержат правый берег Днепра, и могут готовить ловушку для ВСУ в Херсоне – ОК "Юг"

Гуменюк: Они хотят, чтобы все поверили, что они уходят, что их уже почти нет Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Facebook

Когда ведущая отметила, что "ставленники Кремля" покинули Херсон, Гуменюк возразила: "Не все покинули, не нужно себя убаюкивать".

"Они оставили войска, которые будут держать оборону Херсона. Они собрали подразделения так называемых свежемобилизованных, которые выстроены в первых рядах обороны, вокруг самого областного центра сосредоточены в том числе элитные войска – Росгвардия и десантники. То есть регулярные войска, более подготовленные и, вероятно, более обученные тому, какое развитие событий их может дальше ожидать. Но то, что они готовят оборону и на левом берегу Днепра, непрямым образом доказывает, что понимают: правый берег они вряд ли удержат. Но побороться они должны, потому что должны изобразить хотя бы перед своими руководителями, военно-политическим руководством, что они что-то попробовали", – продолжила она.

В ответ на вопрос, Россия действительно выводит войска из Херсона или "создает картинку", Гуменюк сказала, что оккупационных войск там "достаточно для того, чтобы расслаиваться и частично сделать вид, что они выходят".

"И то, как громко они продвигают это и пытаются демонстративно показать всем, делает акцент на том, что это нужный им информационный нарратив. Потому что они хотят, чтобы все поверили, что они уходят, что их уже почти нет. Но это может означать [создание] ловушки, развитие событий по коварному сценарию, когда они пытаются сделать вид, что их нет, что только мирное население осталось (те, кто не эвакуировался), и заманить туда наши действенные подразделения, чтобы ослабить наши силу и натиск. Но мы понимаем, что является их целью", – добавила Гуменюк.