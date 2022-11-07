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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты понимают, что не удержат правый берег Днепра, и могут готовить ловушку для ВСУ в Херсоне – ОК "Юг"

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Гуменюк: Они хотят, чтобы все поверили, что они уходят, что их уже почти нет
Гуменюк: Они хотят, чтобы все поверили, что они уходят, что их уже почти нет
Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Facebook

Российские оккупационные войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении Вооруженных сил Украины. Об этом в комментарии "Радіо Свобода" 7 ноября заявила глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Когда ведущая отметила, что "ставленники Кремля" покинули Херсон, Гуменюк возразила: "Не все покинули, не нужно себя убаюкивать".

"Они оставили войска, которые будут держать оборону Херсона. Они собрали подразделения так называемых свежемобилизованных, которые выстроены в первых рядах обороны, вокруг самого областного центра сосредоточены в том числе элитные войска – Росгвардия и десантники. То есть регулярные войска, более подготовленные и, вероятно, более обученные тому, какое развитие событий их может дальше ожидать. Но то, что они готовят оборону и на левом берегу Днепра, непрямым образом доказывает, что понимают: правый берег они вряд ли удержат. Но побороться они должны, потому что должны изобразить хотя бы перед своими руководителями, военно-политическим руководством, что они что-то попробовали", – продолжила она. 

В ответ на вопрос, Россия действительно выводит войска из Херсона или "создает картинку", Гуменюк сказала, что оккупационных войск там "достаточно для того, чтобы расслаиваться и частично сделать вид, что они выходят". 

"И то, как громко они продвигают это и пытаются демонстративно показать всем, делает акцент на том, что это нужный им информационный нарратив. Потому что они хотят, чтобы все поверили, что они уходят, что их уже почти нет. Но это может означать [создание] ловушки, развитие событий по коварному сценарию, когда они пытаются сделать вид, что их нет, что только мирное население осталось (те, кто не эвакуировался), и заманить туда наши действенные подразделения, чтобы ослабить наши силу и натиск. Но мы понимаем, что является их целью", – добавила Гуменюк.

Контекст:

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Это может быть провокацией россиян, которые активно создают видимость отступления из областного центра, а сами готовятся к уличным боям, считает глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". По выражению президента Владимира Зеленского, Россия делает из Херсонской области "зону без цивилизации", "зону отчуждения".

Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, технику ГСЧСархивные документыоборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи и другую городскую технику.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, Херсонская область, провокации, война России против Украины, Наталья Гуменюк, российские оккупанты
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