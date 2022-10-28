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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия пытается превратить Херсонскую область в зону отчуждения – Зеленский

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Зеленский: Нужно выдержать это время. Время, когда даже формально оккупанты подтверждают, что им не удержаться на территории Украины
Зеленский: Нужно выдержать это время. Время, когда даже формально оккупанты подтверждают, что им не удержаться на территории Украины
Фото: EPA

Россия пытается сделать оккупированную часть Херсонской области "зоной без цивилизации", заявил 28 октября президент Украины Владимир Зеленский. Его вечернее обращение опубликовал Офис президента.

По словам президента, оккупанты в последнее время добавили еще один вызов – на оккупированной территории.

"Фактически они демонтируют там всю существующую систему здравоохранения. Оккупанты решили закрывать медицинские учреждения в городах, вывозить оборудование, машины скорой помощи – просто все... Давят на врачей, которые еще остались в оккупированных районах, чтобы они переезжали на территорию России", – сказал Зеленский. 

Прежде всего, по его словам, это касается Херсонской области.

"Россия делает из Херсонщины зону без цивилизации, без элементарных вещей, доступных в большинстве стран мира. Этот регион до прихода России, как и все другие области Украины, был вполне нормальным и безопасным, там гарантировались все социальные услуги людям... Там гарантировалась жизнь. А теперь Россия пытается сделать Херсонщину буквально зоной отчуждения", – сказал президент.

Он сообщил, что МИД информирует международные организации и партнеров об этом новом эскалационном шаге оккупантов, и призвал мир отреагировать на него.

Зеленский обратился ко всем украинцам, которые находятся в оккупированных районах, и попросил их помогать друг другу, несмотря ни на какие действия оккупантов.

"Украинское знамя вернется. Обычную жизнь мы вернем. Но нужно выдержать это время. Время, когда даже формально оккупанты подтверждают, что им не удержаться на территории Украины, и потому они пытаются украсть уже и медицинское оборудование, поработить медицинский персонал", – подчеркнул президент.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.

ВСУ на юге осуществляют активную оборону, но не теряют территории, сообщила 26 октября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Теги: медицина, Херсонская область, Владимир Зеленский, медики, больницы, врачи, здравоохранение, российские оккупанты
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