Россия пытается превратить Херсонскую область в зону отчуждения – Зеленский

Зеленский: Нужно выдержать это время. Время, когда даже формально оккупанты подтверждают, что им не удержаться на территории Украины Фото: EPA

По словам президента, оккупанты в последнее время добавили еще один вызов – на оккупированной территории.

"Фактически они демонтируют там всю существующую систему здравоохранения. Оккупанты решили закрывать медицинские учреждения в городах, вывозить оборудование, машины скорой помощи – просто все... Давят на врачей, которые еще остались в оккупированных районах, чтобы они переезжали на территорию России", – сказал Зеленский.

Прежде всего, по его словам, это касается Херсонской области.

"Россия делает из Херсонщины зону без цивилизации, без элементарных вещей, доступных в большинстве стран мира. Этот регион до прихода России, как и все другие области Украины, был вполне нормальным и безопасным, там гарантировались все социальные услуги людям... Там гарантировалась жизнь. А теперь Россия пытается сделать Херсонщину буквально зоной отчуждения", – сказал президент.

Он сообщил, что МИД информирует международные организации и партнеров об этом новом эскалационном шаге оккупантов, и призвал мир отреагировать на него.