В Херсонскую область завезли около 1000 мобилизованных россиян, оккупанты укрепили оборону на правом берегу Днепра – Генштаб ВСУ

"Отмечается усиление группировки врага на правобережной части временно занятой территории Херсонской области мобилизованными военнослужащими численностью до 1000 человек. Их расселяют в жилищах местных жителей, покинувших эти территории", – говорится в сообщении.

В то же время российские захватчики вывозят из региона награбленное имущество.

"Продолжается так называемая "эвакуация" с временно занятой территории Херсонской области. Значительное внимание уделяется вывозу медоборудования и имущества, как говорят оккупанты, "национализированных" предприятий. Так, из населенного пункта Белозерка оборудование местной больницы вывозится в города Скадовск и Геническ", – отметили в Генштабе.

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