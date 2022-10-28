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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонскую область завезли около 1000 мобилизованных россиян, оккупанты укрепили оборону на правом берегу Днепра – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ, российские захватчики вывозят из Херсонской области награбленное имущество
По данным Генштаба ВСУ, российские захватчики вывозят из Херсонской области награбленное имущество
Фото: ЕРА

Российские оккупанты пытаются укрепить свои позиции на захваченной части Херсонской области. Об этом 28 октября в Facebook заявил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Отмечается усиление группировки врага на правобережной части временно занятой территории Херсонской области мобилизованными военнослужащими численностью до 1000 человек. Их расселяют в жилищах местных жителей, покинувших эти территории", – говорится в сообщении.

В то же время российские захватчики вывозят из региона награбленное имущество.

"Продолжается так называемая "эвакуация" с временно занятой территории Херсонской области. Значительное внимание уделяется вывозу медоборудования и имущества, как говорят оккупанты, "национализированных" предприятий. Так, из населенного пункта Белозерка оборудование местной больницы вывозится в города Скадовск и Геническ", – отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Bbg16yyLqoNrZnKtER5iCTWZJpgEL4v1gvNjVZp5XFkFffD4oLGUsveCc1SKw4UHl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Зеленский рассказал 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов.

По данным на 21 октября, ВСУ освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов в Херсонской области.

Российские оккупанты начали убегать из Херсона, при этом они вывозят технику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и культурные ценности. Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский 24 октября.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Херсонская область, эвакуация, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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