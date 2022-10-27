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ПОЛИТИКА

Зеленский создал в Херсонской области еще 20 военных администраций

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Зеленский ранее создал 15 новых военных администраций
Зеленский ранее создал 15 новых военных администраций
Фото: Офіс Президента України / Facebook

27 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в Бериславском, Каховском, Скадовском, Херсонском и Геническом районах Херсонской области. Документ опубликован на сайте главы государства.

Решение принято в связи с законом "О правовом режиме военного положения".

В Бериславском районе создали такие новые органы власти:

  • Бериславскую городскую военную администрацию;
  • Великоалександровскую поселковую военную администрацию;
  • Высокопольскую поселковую военную администрацию;
  • Кочубеевскую сельскую военную администрацию;
  • Нововоронцовскую поселковую военную администрацию;
  • Великоалександровскую сельскую военную администрацию;
  • Новорайскую сельскую военную администрацию;
  • Тягинскую сельскую военную администрацию.

В Каховском районе:

  • Константиновскую сельскую военную администрацию;
  • Любимовскую поселковую военную администрацию;
  • Рубановскую сельскую военную администрацию;
  • Таврийскую городскую военную администрацию;
  • Чаплинскую поселковую военную администрацию.

В Скадовском районе:

  • Каланчакскую поселковую военную администрацию;
  • Лазурненскую поселковую военную администрацию;
  • Чулаковскую сельскую военную администрацию.

В Херсонском районе:

  • Дарьевскую сельскую военную администрацию;
  • Чернобаевскую сельскую военную администрацию.

В Геническом районе:

  • Ивановскую поселковую военную администрацию;
  • Нижнесерогозскую поселковую военную администрацию.

Зеленский распоряжениями назначил начальников новосозданным администрациям.

19 сентября президент Украины создал 15 новых военных администраций в регионе.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью Вооруженных сил Украины на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.

Вооруженные силы Украины на юге осуществляют активную оборону, но не теряют территории, сообщила 26 октября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Херсонская область, указ, Владимир Зеленский, документы
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