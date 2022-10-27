Зеленский создал в Херсонской области еще 20 военных администраций

Решение принято в связи с законом "О правовом режиме военного положения".

В Бериславском районе создали такие новые органы власти:

В Каховском районе:

В Скадовском районе:

В Херсонском районе:

В Геническом районе:

Зеленский распоряжениями назначил начальников новосозданным администрациям.

19 сентября президент Украины создал 15 новых военных администраций в регионе.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью Вооруженных сил Украины на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.

Вооруженные силы Украины на юге осуществляют активную оборону, но не теряют территории, сообщила 26 октября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.