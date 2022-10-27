Зеленский создал в Харьковской области восемь военных администраций

Решение принято в связи с законом "О правовом режиме военного положения".

В Купянском районе создали такие новые органы власти:

В Изюмском районе – Куньевскую сельскую военную администрацию.

В Чугуевском районе:

Зеленский распоряжениями назначил начальников всех новосозданных администраций.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 16 сентября украинские военные зашли в Купянск.

В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.