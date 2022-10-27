Зеленский создал в Харьковской области восемь военных администраций

В Купянском районе создали такие новые органы власти:
В Изюмском районе – Куньевскую сельскую военную администрацию.
В Чугуевском районе:
Зеленский распоряжениями назначил начальников всех новосозданных администраций.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 16 сентября украинские военные зашли в Купянск.
В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.