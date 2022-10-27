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Зеленский создал в Харьковской области восемь военных администраций

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Зеленский назначил начальников новосозданных администраций
Зеленский назначил начальников новосозданных администраций
Фото: Офіс Президента України / Facebook

27 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в Купянском, Изюмском и Чугуевском районах Харьковской области. Документ опубликован на сайте главы государства.

Решение принято в связи с законом "О правовом режиме военного положения".

В Купянском районе создали такие новые органы власти:

  • Дворечанскую поселковую военную администрацию;
  • Кондрашовскую сельскую военную администрацию;
  • Купянскую городскую военную администрацию;
  • Петропавловскую сельскую военную администрацию.

В Изюмском районе – Куньевскую сельскую военную администрацию.

В Чугуевском районе:

  • Волчанскую городскую военную администрацию;
  • Печенежскую поселковую военную администрацию;
  • Чкаловскую поселковую военную администрацию.

Зеленский распоряжениями назначил начальников всех новосозданных администраций.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 16 сентября украинские военные зашли в Купянск.

В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Харьковская область, Чугуев, указ, Владимир Зеленский, Купянск, Волчанск, документы, президент
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